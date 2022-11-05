قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي اليوم السبت إنّ عملية تحرير قرة باغ من الاحتلال الأرميني تجلت فيها الشجاعة والعقل والتكنولوجيا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب جولة مع رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف في مدينة شوشة التاريخية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقال أوقطاي: "إنّ العالم رأى ما يمكن فعله إذا اجتمعت الشجاعة والعقل والتكنولوجيا".

وأشار إلى أنّه شهد أثناء زيارته مدينة شوشة المحررة تدمير الاحتلال الأرميني لمنازل المدنيين وتهجيرهم. ودعا الشباب في تركيا والدول الناطقة بالتركية لزيارة مدينة شوشة للتعبير عن تضامنهم مع أذربيجان.

من جهته اعتبر أسادوف أن إعلان شوشة الموقَّع مع تركيا العام الماضي ارتقى بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى أن تحرير شوشة كان يوماً للنصر دخل التاريخ.

وأجرى أوقطاي على هامش زيارته الرسمية جولة في المواقع التاريخية بمدينة شوشة برفقة أسادوف وممثل الرئيس إلهام علييف الخاص في شوشة إلى جانب عدد من المسؤولين الأتراك.

كما التقط أوقطاي صوراً تذكارية أمام بعض المعالم التاريخية والرمزية في شوشة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، ​​​​​​​وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

ومنتصف يونيو/حزيران 2021 وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة شوشة في إقليم قرة باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والاقتصاد والعلاقات الإنسانية.