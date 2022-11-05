سياسة
2 دقيقة قراءة
نائب أردوغان من أذربيجان: الشجاعة والعقل والتكنولوجيا تجلت في تحرير قرة باغ
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنّ عملية تحرير قرة باغ من الاحتلال الأرميني تجلت فيها الشجاعة والعقل والتكنولوجيا، وذلك في تصريحات للصحفيين عقب جولة في المدينة مع رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف الذي أشاد بعلاقات بلاده مع تركيا.
نائب أردوغان من أذربيجان: الشجاعة والعقل والتكنولوجيا تجلت في تحرير قرة باغ
أوقطاي: الشجاعة والعقل والتكنولوجيا تجلت في تحرير قرة باغ / صورة: AA
5 نوفمبر 2022

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي اليوم السبت إنّ عملية تحرير قرة باغ من الاحتلال الأرميني تجلت فيها الشجاعة والعقل والتكنولوجيا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب جولة مع رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف في مدينة شوشة التاريخية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقال أوقطاي: "إنّ العالم رأى ما يمكن فعله إذا اجتمعت الشجاعة والعقل والتكنولوجيا".

وأشار إلى أنّه شهد أثناء زيارته مدينة شوشة المحررة تدمير الاحتلال الأرميني لمنازل المدنيين وتهجيرهم. ودعا الشباب في تركيا والدول الناطقة بالتركية لزيارة مدينة شوشة للتعبير عن تضامنهم مع أذربيجان.

من جهته اعتبر أسادوف أن إعلان شوشة الموقَّع مع تركيا العام الماضي ارتقى بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى أن تحرير شوشة كان يوماً للنصر دخل التاريخ.

وأجرى أوقطاي على هامش زيارته الرسمية جولة في المواقع التاريخية بمدينة شوشة برفقة أسادوف وممثل الرئيس إلهام علييف الخاص في شوشة إلى جانب عدد من المسؤولين الأتراك.

كما التقط أوقطاي صوراً تذكارية أمام بعض المعالم التاريخية والرمزية في شوشة.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، ​​​​​​​وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

ومنتصف يونيو/حزيران 2021 وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة شوشة في إقليم قرة باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والاقتصاد والعلاقات الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us