سياسة
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اليونان.. تقرير يكشف تنصت الاستخبارات على رئيس وزراء أسبق ومسؤولين حاليين
كشفت صحيفة دوكيمنتو اليونانية أن الاستخبارات تنصتت بشكل غير قانوني على عدد من الشخصيات بينهم رئيس وزراء أسبق فيما دعا البرلمان الأوروبي أثينا لإجراء تحقيق "عاجل وشامل".
اليونان.. تقرير يكشف تنصت الاستخبارات على رئيس وزراء أسبق ومسؤولين حاليين
رئيس الوزراء اليوناني الأسبق أنتونيس ساماراس  / صورة: AP
5 نوفمبر 2022

ذكرت صحيفة دوكيمنتو اليونانية اليسارية أن أجهزة الاستخبارات في البلاد تنصتت بشكل غير قانوني على عدد من الشخصيات بينهم رئيس الوزراء الأسبق أنتونيس ساماراس إضافة إلى وزراء الخارجية والمالية والتنمية والعمل والسياحة الحاليين وكذلك رجل الأعمال فانجليس ماريناكيس مالك ناديَي كرة القدم أوليمبياكوس اليوناني ونوتنغهام فورست الإنجليزي

وقال المتحدث باسم الحكومة يوانيس أويكونومو إنه "لا دليل" على الاتهام، لكنه طالب القضاء بفتح تحقيق في ما أوردته الصحيفة. واتهم أويكونومو الصحيفة بمحاولة "المسّ" بالحكومة وتقويض استقرارها.

وأوضحت الصحيفة الأسبوعية التي لها صلات بحزب سيريزا اليساري المعارض أنها حصلت على هذه المعلومات "من شخصيْن اضطلعا بدور رئيسي في التنصت"، لافتة إلى أن البرمجية الخبيثة لم تستخدم فقط في اختراق هواتف المستهدفين بل وكذلك بعض أقاربهم.

من جهته دعا البرلمان الأوروبي اليونان الجمعة إلى إجراء تحقيق "عاجل وشامل" في قضية التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية التي ترخي بظلالها على المشهد السياسي اليوناني في الأشهر الأخيرة.

وبعض المستهدفين أعضاء مؤثرون في حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم، عدد منهم من المنافسين المحتملين لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكانت القضية كشف عنها في يوليو/تموز عندما رفع النائب الاشتراكي في البرلمان الأوروبي وزعيم الحزب المعارض "باسوك" (الحركة الاشتراكية اليونانية)، نيكوس أندرولاكيس، شكوى قال فيها إنه تعرض لعدة محاولات لاختراق هاتفه باستخدام برمجية التجسس "بريديتور".

وكشف صحفيان وسياسي معارض بارز آخر في وقت لاحق أنهم تعرضوا للتنصت من المخابرات اليونانية. وكانت الفضيحة أدت في أغسطس/آب إلى استقالة رئيس جهاز الاستخبارات واستقالة مستشار لرئيس الوزراء.

وأقرت الحكومة بالتنصت على أندرولاكيس دون إبداء الأسباب، لكنها نفت استخدام برمجية إلكترونية غير قانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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