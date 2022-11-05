سياسة
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شاهد | آلاف يخرجون بمظاهرات في لندن بسبب ارتفاع الأسعار وسياسة التقشف
خرج آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بخفض أسعار الطاقة وزيادة أجور العاملين والترحيب بالمهاجرين، حاملين شعارات انتقدوا فيها سياسة حكومة المحافظين الاقتصادية.
شاهد | آلاف يخرجون بمظاهرات في لندن بسبب ارتفاع الأسعار وسياسة التقشف
المئات يخرجون بمظاهرات في لندن بسبب ارتفاع الأسعار وسياسة التقشف / صورة: Reuters
5 نوفمبر 2022

شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مظاهرة بالآلاف ضد غلاء الأسعار وسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة.

وخرجت المظاهرة من أمام محطة إمبانكمينت للقطارات التي شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال.

كما انتقد المتظاهرون سياسة حكومة المحافظين الاقتصادية وسياسات الهجرة، وطالبوا بخفض أسعار الطاقة وزيادة أجور العاملين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "خفضوا فواتير الطاقة، وارفعوا الأجور"، و"الاستقالة لحكومة المحافظين"، و"الآن وقت الانتخابات العامة"، و"أهلاً بالمهاجرين".

وسار المتظاهرون إلى مكان التجمع في ميدان ترافالغار، بعد المرور من أمام مبنى رئاسة الوزراء.

وشارك في المظاهرة الرئيس السابق لحزب العمال جيمي كوربين، والنائب عن حزب العمال جون ماكدونيل، والأمين العام لنقابة السكك الحديدية والنقل والنقل البحري ميك لينش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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