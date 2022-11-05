سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية، فيما ادعت قناة "كان" الرسمية أن الشابين كانا "يرشقان مركبات إسرائيلية بالحجارة".
الضفة الغربية.. استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي
استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سنجل بالضفة الغربية / صورة: AFP
5 نوفمبر 2022

قتل الجيش الإسرائيلي السبت فلسطينياً وأصاب آخر قرب بلدة سنجل بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية، حسب إعلام عبري رسمي.

وقالت قناة "كان" الرسمية إن قوة تابعة للجيش "أطلقت النار باتجاه فلسطينيين قرب بلدة سنجل المحاذية لمستوطنة بنيامين، حيث قتل أحدهما فيما أصيب الآخر".

وادعت القناة أن الشابين كانا "يرشقان مركبات إسرائيلية بالحجارة".

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً)، أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة سنجل، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة جداً، قبل أن يعلن الأطباء عن ارتقائه شهيداً متأثراً بإصابته.

وأضافت أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها بإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب بلدة سنجل.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب مصعب نفل وشاب آخر، خلال وجودهما في طريق ترابية تؤدي إلى قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشابين المصابين، فيما سلمت الشاب نفل للإسعاف الفلسطيني، الذي نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث أعلن عن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته.

ومنذ بداية عام 2022 تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية، من بينها القدس، تصعيداً ملحوظاً وارتفاعاً في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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