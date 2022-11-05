سياسة
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مقابل 8 دولارات.. تويتر يطلق خدمة اشتراك شهري تتضمن "العلامة الزرقاء"
أطلق تطبيق تويتر السبت اشتراكاً مقابل 8 دولارات شهرياً للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي جرى التحقق منها، ما يمثل نهاية نظام التحقق المعتاد في تويتر الذي بدأ عام 2009 لمنع انتحال هويات أصحاب حسابات المشاهير والسياسيين.
مقابل 8 دولارات.. تويتر يطلق خدمة اشتراك شهري تتضمن "العلامة الزرقاء"
مقابل 8 دولارات.. تويتر يطلق خدمة اشتراك شهري تتضمن "العلامة الزرقاء" / صورة: AFP
5 نوفمبر 2022

أطلق تطبيق تويتر السبت اشتراكاً مقابل 8 دولارات شهرياً للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي جرى التحقق منها، في إطار إصلاح نظام التحقق الخاص بالمنصة الذي يقوده المالك الجديد إيلون ماسك.

وفي تحديث لنظام آي أو إس بأجهزة آبل أعلن تويتر أن المستخدمين الذين ”يشتركون الآن” يمكنهم الحصول على علامة التحقق الزرقاء بجوار أسمائهم، ”تماماً مثل المشاهير والشركات والسياسيين”.

ويمثل هذا التغيير نهاية نظام التحقق المعتاد في تويتر الذي بدأ عام 2009 لمنع انتحال هويات أصحاب حسابات المشاهير والسياسيين.

وكان تويتر قبل هذا التطوير يمتلك نحو 423000 حساب جرى التحقق منها، العديد منها لصحفيين من جميع أنحاء العالم تحققت منهم الشركة بغض النظر عن عدد متابعيهم.

وأثار خبراء مخاوف بشأن تغيير نظام التحقق الخاص بالتطبيق، والذي -وإن لم يكن مثالياً- فقد ساعد مستخدمي تويتر البالغ عددهم 238 مليون مستخدم يومياً على تحديد ما إذا كانت الحسابات التي حصلوا على معلومات منها أصلية أم لا.

يأتي ذلك بعد يوم من بدء تسريح العاملين بالشركة لخفض التكاليف. وجرى بالفعل تسريح نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف، حسب ما ذكر يوئيل روث رئيس قسم السلامة والنزاهة في الشركة، عبر التطبيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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