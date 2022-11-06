أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قوات بلاده "تسقط يومياً ما لا يقل عن عشر مسيّرات إيرانية"، على خلفية اعتراف طهران بإرسالها طائرات مسيرة إلى روسيا قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطاب للأمة نشره عبر تطبيق تليغرام: "اليوم كانت توجد رسائل من ممثلين رسميين إيرانيين قرروا الاعتراف بأنهم قدموا طائرات مسيّرة للإرهاب الروسي، لكنهم كذبوا حتى في هذا الاعتراف"، وفق وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وأضاف: "نسقط يومياً ما لا يقل عن عشر طائرات مسيرة إيرانية، ويزعم النظام الإيراني أنه لم يقدم سوى القليل، وحتى قبل بدء الغزو الشامل".

وأشار زيلينسكي أنه "بالأمس فقط، جرى تدمير 11 طائرة مسيرة من طراز شاهد"، حسب الوكالة.

وتابع: "نعلم على وجه اليقين أن المدربين الإيرانيين يعلمون الإرهابيين الروس كيفية استخدام الطائرات المسيرة، وطهران تلتزم الصمت حول ذلك".

وأكد أنه "إذا استمرت إيران في الكذب، فإن العالم سيبذل مزيداً من الجهود للتحقيق في التعاون الإرهابي بين النظامين الروسي والإيراني، وما تدفعه روسيا إلى إيران مقابل هذا التعاون".

وأضاف: "لن يكون شيء من هذا القبيل في العالم الحديث، بحيث يفلت الإرهابيون أو شركاؤهم من العقاب".

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، في منشور على فيسبوك، إن "على طهران أن تدرك أن عواقب التواطؤ في جرائم العدوان الروسي ضد أوكرانيا ستكون أكثر شمولاً بكثير من فوائد الدعم الروسي".

واعترف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بأن طهران أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا قبل اندلاع الحرب الأوكرانية.

وقال عبد اللهيان إن "عدداً محدوداً" من المسيرات أُرسل إلى روسيا في الأشهر السابقة للحرب الأوكرانية، في إطار اتفاق تعاون دفاعي بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية.​​​​​​​

والخميس، عرض وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أجزاءً من حطام مسيرة إيرانية، قال إنها استُخدمت لضرب كييف مؤخراً.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 6 مسيّرات انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" أطلقتها روسيا جنوبي البلاد.

وفي يوليو/تموز الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ"مئات" الطائرات المسيرة، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.​​​​​​​

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.