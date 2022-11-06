أعلنت السلطات الإسبانية السبت ضبط أكبر كمية من القنب في إسبانيا والعالم بعد سلسلة من المداهمات والاعتقالات.

وقالت إنها حجزت 32 طناً من القنب بقيمة لا تقل عن 64 مليون يورو (63.74 مليون دولار).

وذكرت الشرطة أنها داهمت عدداً من معامل الانتاج والمزارع في أنحاء البلاد في عملية تحمل اسم "الحدائق"، إذ اعتُقِل 9 رجال و11 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاماً.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان إنه صادر 1.1 مليون نبتة من القنب وهي أكبر كمية تُصادَر في العالم.

ووفقاً للبيان، فإن "شبكة التجارة بالمخدرات المعقدة كانت تصدر القنب إلى جميع أنحاء أوروبا".