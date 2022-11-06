سياسة
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أكبر كمية تُصادَر في العالم.. إسبانيا تضبط 32 طناً من القنب
أعلنت السلطات الإسبانية، السبت، ضبط 32 طناً من القنب بقيمة لا تقل عن 64 مليون يورو، بعد مداهمة عدد من معامل الانتاج والمزارع في أنحاء البلاد في عملية تحمل اسم "الحدائق"، إذ اعتُقِل بها 9 رجال و11 امرأة، تترواح أعمارهم بين 20 و59 عاماً.
أكبر كمية تُصادَر في العالم.. إسبانيا تضبط 32 طناً من القنب
قال الحرس المدني الإسباني في بيان إنه صادر 1.1 مليون نبتة من القنب وهي أكبر كمية تُصادَر في العالم. / صورة: Reuters
6 نوفمبر 2022

أعلنت السلطات الإسبانية السبت ضبط أكبر كمية من القنب في إسبانيا والعالم بعد سلسلة من المداهمات والاعتقالات.

وقالت إنها حجزت 32 طناً من القنب بقيمة لا تقل عن 64 مليون يورو (63.74 مليون دولار).

وذكرت الشرطة أنها داهمت عدداً من معامل الانتاج والمزارع في أنحاء البلاد في عملية تحمل اسم "الحدائق"، إذ اعتُقِل 9 رجال و11 امرأة، تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاماً.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان إنه صادر 1.1 مليون نبتة من القنب وهي أكبر كمية تُصادَر في العالم.

ووفقاً للبيان، فإن "شبكة التجارة بالمخدرات المعقدة كانت تصدر القنب إلى جميع أنحاء أوروبا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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