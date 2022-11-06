انطلق اليوم الأحد "ماراثون إسطنبول" بنسخته رقم 44 الوحيد في العالم الذي ينظم بين قارتين.

وبدأ الماراثون من الضفة الأسيوية للمدينة عند جسر شهداء 15 تموز، بعدما أعطى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو شارة البدء.​​​​​​​

وانتهى الماراثون الذي تنظمه بلدية إسطنبول، في الشق الأوروبي من المدينة، ويبلغ طول مساره 42 كيلومتراً و195 متراً.

ووفقاً لوكالة الأناضول، فاز العداء الكيني روبيرت كيبكيمبوي بماراثون إسطنبول من فئة الرجال، في حين فازت العداءة الإثيوبية سيتشل دالاسا عن فئة السيدات.

ويضم الماراثون 3 فئات هي 42 كيلومتراً، وسباق نصف ماراثون بطول 15 كيلومتراً، وسباق الجري الشعبي بطول 8 كيلومترات.

ويشارك في الماراثون نحو 60 ألف متسابق من عدة دول، بينهم 56 من فئة النخبة العالمية.

ونُظِّم الماراثون أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصاً للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.