سياسة
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بلا فائز حتى الآن.. جائزة يانصيب أمريكية تصل إلى 1,6 مليار دولار
وصلت جائزة "باوربول" الكبرى لليانصيب إلى 1,6 مليار دولار، وحتى الآن لم يتقدم حتى الآن أي شخص لإعلان تطابُق تذكرة اليانصيب التي اشتراها. ويمكن للفائز أن يحصل على جائزته على 30 قسطاً خلال 29 عاماً.
بلا فائز حتى الآن.. جائزة يانصيب أمريكية تصل إلى 1,6 مليار دولار
بلا فائز حتى الآن.. جائزة يانصيب أمريكية تصل إلى 1,6 مليار دولار. / صورة: Reuters
6 نوفمبر 2022

على الرغم من أن السحب على جائزة يانصيب "باوربول" الكبرى تبلغ قيمتها 1,6 مليار دولار، وهو رقم قياسي عالمي، لم يتقدم حتى الآن أي شخص لإعلان تطابُق تذكرة اليانصيب التي اشتراها مع الأرقام التي اُعلنت السبت.

وأمام الرابح، في حال وُجِد، أيام لتسلّم جائزته، وفي حال تطابقت تذاكر أكثر من شخص مع الأرقام التي انتهى إليها السحب الأربعون، فيتقاسمون المبلغ الضخم بالتساوي.

ولا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة أصلاً نسبة واحد على 292,2 مليوناً، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، حسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.

ويمثل مبلغ 1,6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تُدفع جائزته في 30 قسطاً خلال 29 عاماً.

أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782,4 مليون دولار.

وأياً كانت الصيغة التي يختارها، ستخصم الضرائب جزءاً من المبلغ الذي يفوز به.

وكان عدد من المحظوظين انتزعوا بالتساوي عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1,586 مليار دولار، اعتُبر يومها "جائزة القرن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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