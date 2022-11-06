تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "بريسيزن آير"، فوق بحيرة فيكتوريا، عند اقترابها من مطار مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة التنزانية، أن سوء الأحوال الجوية "تسببت في تحطم الطائرة" صباح الأحد، وأشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث.

وكانت الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام إلى مدينة موانزا عبر بوكوبا، و"سقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة".

وتحطمت الطائرة فوق بحيرة فيكتوريا الساعة (10:50 صباحاً) بالتوقيت المحلي (07:50 بتوقيت غرينيتش)، قبل الهبوط المقرر في مطار بوكوبا.

وقالت الهيئة إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطائرة كان على متنها 53 شخصاً بينهم 49 راكباً.

من جهته، قال وليام موامبنغال، قائد شرطة بوكوبا، لوكالة الأناضول من موقع التحطم، إنه لا أرقام مؤكدة حتى الآن بشأن عدد الضحايا أو الركاب.

وكانت تقارير إخبارية، رصدت صوراً تظهر الطائرة "غارقة" في بحيرة فيكتوريا.

وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء فيما تتواصل عمليات الإنقاذ.

وكتبت على موقع تويتر: "تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن إير.. لنتحلَّ بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم فيما ندعو الله أن يساعدنا".