سياسة
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انقطاع الكهرباء والماء بخيرسون وأوكرانيا تحذر من "وحشية" روسيا في دونيتسك
قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية كثفت غاراتها بمنطقة تشهد اشتباكات عنيفة شرقي أوكرانيا، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة للطاقة في مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا أن الكهرباء انقطعت عن المدينة.
انقطاع الكهرباء والماء بخيرسون وأوكرانيا تحذر من "وحشية" روسيا في دونيتسك
أوكرانيا تحذر من “وحشية” روسيا في منطقة دونيتسك / صورة: AFP
6 نوفمبر 2022

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة للطاقة في مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا اليوم الأحد أن الكهرباء انقطعت عن المدينة.

وكتبت السلطات المعيّنة من موسكو في بيان على تليغرام: "نتيجة هجوم إرهابي نظمه الجانب الأوكراني، تضررت ثلاثة أبراج إسمنتية تحمل خطوط جهد عال على محور بيريسلاف-كاخوفكا".

وأضافت: "حالياً لا توجد كهرباء ولا ماء في المدينة وفي بعض أحياء المنطقة"، وسط تحذيرات من أن معركة في المدينة الاستراتيجية قد تكون على وشك البدء.

قصف على سدّ كاخوفكا

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد نقلاً عن خدمات الطوارئ بأن سد نوفا كاخوفكا الأوكراني الذي تسيطر عليه روسيا أصيب بأضرار جراء قصف القوات الأوكرانية له.

ونقلت وكالة تاس عن ممثل لخدمات الطوارئ قوله إن صاروخاً أطلقه نظام صواريخ هيمارس أمريكي الصنع أصاب السد وألحق أضراراً به.

وتابع المسؤول بأنها كانت "محاولة لتهيئة الظروف لكارثة إنسانية" بإصابة السد.

ولم تقدم التقارير أي دليل يدعم هذه المزاعم ولم يتسنَّ لرويترز التحقق منها.

أوكرانيا تحذر من “وحشية” روسيا

قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية كثفت غاراتها في منطقة تشهد اشتباكات عنيفة شرقي أوكرانيا، ما يفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها السكان والجيش المُدافع عن المنطقة بعد ضم موسكو لها وإعلان الأحكام العرفية في منطقة دونيتسك.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم المنطقة إن الهجمات دمّرت محطات الطاقة التي تخدم مدينة باخموت وبلدة سوليدار القريبة بشكل كامل تقريباً. وأعلن في وقت متأخر من مساء السبت أن القصف أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال كيريلينكو في مقابلة تلفزيونية حكومية إن ”الدمار يحدث يومياً إنْ لم يكن كل ساعة”.

وسيطر الانفصاليون المدعومون من موسكو على جزء من دونيتسك لما يقرب من 8 سنوات قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه مساء السبت أنه في الوقت الذي تركزت فيه ”الوحشية البالغة” لروسيا في دونيتسك يتواصل ”القتال” في أماكن أخرى على طول خط المواجهة الذي يمتد لأكثر من 1000 كيلومتر.

وأطلقت روسيا ليل السبت أربعة صواريخ وشنت 19 غارة جوية استهدفت أكثر من 35 قرية بسبع مناطق من تشي رنيهيف وخاركيف في الشمال الشرقي إلى خيرسون وميكولايف في الجنوب، وفقاً لمكتب الرئيس.

وتركز القصف الروسي على استهداف البنية التحتية للطاقة خلال الشهر الماضي، ما تسبب بنقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي بكل أنحاء البلاد. وكان مقرراً أن تشهد العاصمة كييف انقطاع التيار الكهربائي كل ساعة بالتناوب الأحد في أجزاء مختلفة من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة والمنطقة المحيطة بها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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