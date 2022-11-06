سياسة
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مركز حقوقي: عمليات قتل الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بمثابة الإعدام الميداني
قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قوات الجيش الإسرائيلي تتساهل بإطلاق النار تجاه الفلسطينيين وتنفيذ عمليات قتل ترقى إلى الإعدام الميداني، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لـ"وقف جرائم الاحتلال وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".
مركز حقوقي: عمليات قتل الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بمثابة الإعدام الميداني
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إسرائيل تتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين / صورة: AA
6 نوفمبر 2022

قال مركز حقوقي فلسطيني إن قوات الجيش الإسرائيلي "تتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين وتنفيذ عمليات قتل ترقى إلى الإعدام الميداني خارج نطاق القانون".

جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي) الأحد تعقيباً على استشهاد شاب فلسطيني مساء السبت برصاص إسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وتابع المركز بأن "جريمة قتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله (وسط) تدل على تساهل قوات الاحتلال بتعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين".

وأكد أن "ما حدث جريمة جديدة من جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية اقترفتها قوات الاحتلال دون أي مبرر، وهو نمط بات يتكرر باستمرار في الأسابيع الأخيرة".

ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لـ"وقف جرائم الاحتلال وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".

وشدد على ضرورة "ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة" في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.

ومساء السبت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عبر بيان "استشهاد الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عاماً) متأثراً بجروح بالغة أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة سنجل بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية".

وأوضحت أنه "أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت إصابته بالحرجة جداً قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده متأثراً بإصابته".

فيما قال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاه شابين عند منطقة "عيون الحرامية" شمالي رام الله فقتل أحدهما واعتقل الآخر وهو جريح.

ومنذ بداية 2022 تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينها القدس، تصعيداً ملحوظاً وارتفاعاً في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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