لقى عدة أشخاص مصرعهم إثر غرق قاربهم قبالة السواحل اليونانية في أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا أملاً في العثور على فرص أفضل للحياة.

وقال أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين إن أغلب من كانوا على متن القارب فلسطينيون من قطاع غزة.

وأضاف الديك أن القارب المنكوب غرق في 31 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي مشيراً إلى أنهم تأخروا في الحصول على معلومات مفصلة من شرطة اليونان بسبب العطلة.

ولفت إلى أنهم يواصلون اتصالاتهم مع السلطات اليونانية لجمع المعلومات حول المفقودين، ومعرفة ما إذا كان أشخاص جرى إنقاذهم، ثم الاتصال بذويهم.

يأتي الحادث بعد أيام من خبر وفاة 7 شبان فلسطينيين إثر غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية في حادث مشابه.

وأفادت مصادر محلية في قطاع غزة أن من بين الضحايا شباباً من مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وهي نفس المدينة التي فقدت مع مدينة رفح سبعة من أبنائها في الحادث السابق.