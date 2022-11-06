قال وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن اليوم الأحد إن الحكومة البريطانية مضطرة إلى اتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة.

ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت على وضع خطط لسدّ عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.

وقال دودن لشبكة سكاي نيوز: "صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة... ولكن يتعيّن أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون للأسف قرارات أصعب بكثير في بيان الخريف".

وأضاف أن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.