سياسة
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لسد العجز.. الحكومة البريطانية تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالميزانية
يعمل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت على وضع خطط لسدّ عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
لسد العجز.. الحكومة البريطانية تضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالميزانية
وزير الدولة: الحكومة البريطانية مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالميزانية / صورة: AP
6 نوفمبر 2022

قال وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن اليوم الأحد إن الحكومة البريطانية مضطرة إلى اتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة.

ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت على وضع خطط لسدّ عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار)، ومن المرتقب الكشف عن أولى خططهما للميزانية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.

وقال دودن لشبكة سكاي نيوز: "صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة... ولكن يتعيّن أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون للأسف قرارات أصعب بكثير في بيان الخريف".

وأضاف أن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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