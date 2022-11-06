سياسة
3 دقيقة قراءة
تقرير يكشف ملاحقة الداخلية البريطانية للمهاجرين في المساجد لترحيلهم
كشف تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية عن إنفاذ قوانين الهجرة باللجوء إلى دور العبادة لإقناع المهاجرين بالعودة إلى بلدهم، فيما رفضت جماعات الدفاع عن حقوق المهاجرين هذه الممارسات مطالبة بوقفها فوراً.
تقرير يكشف ملاحقة الداخلية البريطانية للمهاجرين في المساجد لترحيلهم
مهاجرون بمركز مانستون لاحتجاز المهاجرين / صورة: AFP
6 نوفمبر 2022

كشف تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية عن لجوء وزارة الداخلية إلى دور العبادة لإقناع المهاجرين بالعودة إلى بلدهم.

وقال التقرير إن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة أصبحوا يستخدمون دور العبادة من معابد وكنائس ومساجد لملاحقة المهاجرين وإقناعهم بترك البلاد والعودة إلى أوطانهم.

وأضاف أن فرق إنفاذ قوانين الهجرة أجرت أكثر من 400 زيارة إلى ما يُسمى "مكاتب التواصل المجتمعي" في المساجد والكنائس والمعابد خلال آخر 3 سنوات، أي بزيادة أربعة أضعاف منذ عام 2019.

وتوصل التقرير إلى معلومات تفيد بأخذ السلطات بعض الأشخاص من دور العبادة إلى المطار مباشرة حيث جرى ترحيلهم.

وتعرضت هذه الممارسات لانتقادات شديدة من جماعات الدفاع عن المهاجرين التي اعتبرتها "سياسة تخلق مناخاً عدائياً".

وطالبت بإلغاء هذه الممارسات، مشيرة إلى أن المهاجرين يتعرضون للخداع.

وانتقدت ماري إتكنسون مستشارة السياسات في المجلس المشترك لرفاه المهاجرين (JCWI) ممارسات مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة.

وقالت إتكنسون في تصريحات للصحيفة إن على الحكومة وقف هذه الممارسات فوراً مؤكدة أنه لا مكان لمسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة في أماكن العبادة، وأنه يجب إلغاء ما سمَّته "المناخ المعادي" في إشارة إلى مجموعة من السياسات التي أقرت وزارة الداخلية العمل بها عام 2012 في عهد تيريزا ماي، لجعل الإقامة في بريطانيا صعبة على من ليست لديهم إقامة لدفعهم إلى مغادرة البلاد.

وتعمل فرق التواصل المجتمعي التابعة لدائرة إنفاذ قوانين الهجرة على ملاحقة المهاجرين من طالبي اللجوء وممن رفضت طلباتهم ومن ليس لديهم إقامات، في دور العبادة لإقناعهم بالعودة الطوعية إلى بلادهم.

وفي السياق تواجه وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان دعاوى بسبب الظروف التي يعانيها المهاجرون في مركز مانستون حيث يُحتَجر 4 آلاف مهاجر في مكان يسع لـ1600 شخص فقط.

وأثارت برافرمان الغضب في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما وصفت الرقم القياسي لطالبي اللجوء في البلاد بأنه "غزو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us