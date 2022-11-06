سياسة
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صادرات أجهزة التكييف بتركيا تحقق 5.5 مليار دولار خلال 10 أشهر
حققت صادرات أجهزة التكييف التركية خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 8.6% مقارنة بالأشهر الـ10 الأولى من العام الفائت.
صادرات أجهزة التكييف بتركيا تحقق 5.5 مليار دولار خلال 10 أشهر
حققت صادرات أجهزة التكييف التركية نمواً بنسبة 8.6% مقارنة بالأشهر الـ10 الأولى من العام الفائت / صورة: AA
6 نوفمبر 2022

بلغت عائدات تركيا من صادرات أجهزة تكييف الهواء 5 مليارات و496 مليون دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي.

وحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من مجلس المُصدّرين فقد حققت صادرات أجهزة التكييف التركية خلال الفترة المذكورة نمواً بنسبة 8.6% مقارنة بالأشهر الـ10 الأولى من العام الفائت.

وعلى صعيد المستوردين تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيراداً لمنتجات التكييف التركية بواقع 584 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ356 مليون دولار ثم إيطاليا بـ326 مليون دولار.

كما جاءت فرنسا ورومانيا والعراق وإسبانيا وبولندا بين البلدان الأكثر استيراداً لأجهزة التكييف التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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