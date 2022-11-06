سياسة
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نواب فرنسيون يدعون لتجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب
قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي فانسان دولاهاي إنه ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة، في إشارة إلى أزمة التاشيرات مع المغرب، فيما دعا نواب فرنسيون إلى "تجاوز الخلافات والمضي قدماً من أجل الخروج من توتر العلاقات".
نواب فرنسيون يدعون لتجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب
نواب فرنسيون يدعون لتجاوز أزمة التأشيرات مع المغرب / صورة: AA
6 نوفمبر 2022

دعا وفد برلماني فرنسي الأحد خلال زيارة يجريها إلى المغرب لتجاوز الخلافات والمضي قدماً من أجل "الخروج" من أزمة التأشيرات التي توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي فانسان دولاهاي: "ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة".

وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون خلال هذه الزيارة التي نظمتها لجنة الصداقة الفرنسية-المغربية: "يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع".

يذكر أن باريس قررت في سبتمبر/أيلول 2021 خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف من أجل الضغط على الحكومات فيما يتعلق بالمهاجرين.

في المغرب وصفت الحكومة الإجراء بأنه “غير مبرر” فيما وصفته الأوساط الفكرية بـ”الأخرق”.

كما أثار القرار الفرنسي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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