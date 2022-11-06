دعا وفد برلماني فرنسي الأحد خلال زيارة يجريها إلى المغرب لتجاوز الخلافات والمضي قدماً من أجل "الخروج" من أزمة التأشيرات التي توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب.

وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي فانسان دولاهاي: "ينبغي إيجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة".

وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون خلال هذه الزيارة التي نظمتها لجنة الصداقة الفرنسية-المغربية: "يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع".

يذكر أن باريس قررت في سبتمبر/أيلول 2021 خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف من أجل الضغط على الحكومات فيما يتعلق بالمهاجرين.

في المغرب وصفت الحكومة الإجراء بأنه “غير مبرر” فيما وصفته الأوساط الفكرية بـ”الأخرق”.

كما أثار القرار الفرنسي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأدى إلى تدهور العلاقات بين البلدين.