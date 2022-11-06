قصفت قوات النظام السوري مناطق في محيط الطريق السريع "M4" بمحافظة إدلب، وأخرى في ريف حلب الغربي.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بأن قوات النظام والمليشيات الإيرانية الحليفة لها قصفت بالأسلحة الثقيلة مناطق سكنية وخطوط الجبهات التابعة للمعارضة المسلحة في عدة قرى تابعة لمحافظة إدلب وريف حلب الغربي.

في سياق متصل ارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري على مخيم مرام للنازحين شمالي إدلب صباح الأحد إلى 9 مدنيين، فيما يتواصل علاج 75 مصاباً.

وخلال اجتماعات أستانا عام 2017 اتفقت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) على إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في مناطق سيطرة النظام، من بينها إدلب.

وتوصلت تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار، غير أن النظام كثف هجماته على إدلب في 2019 قبل أن تتوصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بإدلب في 5 مايو/أيار 2020.