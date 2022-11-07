سياسة
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كييف تستعد لهجمات على بنيتها التحتية وتتهم موسكو بضرب سفن مدنية في خيرسون
قال الرئيس الأوكراني إن بلاده تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، بما في ذلك قطاع الكهرباء، في حين اتهم الجيش الأوكراني روسيا الأحد بتدمير سفن مدنية في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا.
كييف تستعد لهجمات على بنيتها التحتية وتتهم موسكو بضرب سفن مدنية في خيرسون
كييف تستعد لهجمات على بنيتها التحتية وتتهم موسكو بضرب سفن مدنية بخيرسون / صورة: Reuters
7 نوفمبر 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إن أوكرانيا تستعد لهجمات روسية جديدة على بنيتها التحتية، بعد أن حث رئيس بلدية كييف السكان على الاستعداد لأسوأ سيناريو من خلال إعداد خطط طارئة لمغادرة المدينة والبقاء مع الأصدقاء أو الأسرة.

وقال سيرجي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة ياسنو وهي مورد رئيسي للطاقة إلى العاصمة في صفحته على فيسبوك، إن البلاد تواجه عجزاً بنسبة 32% في إمدادات الكهرباء المتوقعة اليوم الاثنين.

في الوقت نفسه، نبهت سلطات الطاقة الوطنية لانقطاع مزمع في إمدادات الكهرباء، ولكنها أشارت أيضاً إلى احتمال تطبيق مزيد من القيود في العاصمة والمنطقة المحيطة بها بالإضافة إلى ست مناطق أخرى في البلاد.

ملايين بلا كهرباء

جاءت التحذيرات في أعقاب تصريحات أدلى بها فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف حث فيها السكان على "التفكير في كل شيء" بما في ذلك السيناريو الأسوأ إذ تفقد العاصمة إمدادات الكهرباء والمياه.

وقال في حديث تلفزيوني في مطلع الأسبوع "إذا كان لديك عائلة كبيرة (...) أو أصدقاء خارج كييف، حيث مصدر مياه مستقل وموقد وتدفئة.. رجاء النظر في إمكانية البقاء هناك لفترة معينة من الوقت".

بدوره، أكد زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي أن أكثر من 4.5 مليون مستهلك باتوا بلا كهرباء بالفعل.

وأضاف "ندرك أيضاً أن الدولة الإرهابية تركز قواتها ووسائلها لاحتمال تكرار الهجمات الشاملة على بنيتنا التحتية.. أولا وقبل كل شيء، الطاقة (...) لهذا كانت روسيا بحاجة إلى صواريخ إيرانية. نحن نستعد للرد".

ولم يسهب زيلينسكي في مسألة احتياج روسيا إلى صواريخ إيرانية لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

واعترفت إيران للمرة الأولى يوم السبت بأنها زودت روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها موسكو لاستهداف محطات الطاقة والبنية التحتية المدنية، لكنها قالت إنها فعلت ذلك قبل الحرب. كما نفى وزير الخارجية الإيراني أن تكون إيران زودت روسيا بصواريخ.

تدمير سفن مدنية في خيرسون

إلى ذلك، اتهم الجيش الأوكراني روسيا الأحد بتدمير سفن مدنية في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا وتحاول كييف إعادة السيطرة عليها.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان، إن روسيا دمّرت على نطاق واسع سفناً مدنية راسية على ضفاف نهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

وأوضح البيان أن الوقود تسرب من السفن المدمرة إلى دلتا النهر، متهما القوات الروسية بمصادرة محركات السفن ومعدات أخرى، وفق ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية.

وتمارس القوات الأوكرانية ضغوطاً على نظيرتها الروسية على الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم أوكرانيا، مما أثار تكهنات بأن القوات الروسية تستعد للتقهقر إلى الجانب الآخر.

ولم تقدم هيئة الأركان أي تفسير لتصرفات موسكو، ومن المتوقع أن تدمير السفن المدنية سيمنع القوات الأوكرانية استخدامها إذا قررت العبور إلى الجانب الشرقي في حالة أي انسحاب روسي.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الادعاءات الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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