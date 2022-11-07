سياسة
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رئيس وزراء السويد يزور تركيا اليوم بدعوة من أردوغان.. ماذا على أجندته؟
يبدأ رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون الاثنين زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ يُنتظر تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الهامة في مقدمتها طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
رئيس وزراء السويد يزور تركيا اليوم بدعوة من أردوغان.. ماذا على أجندته؟
في زيارة تستغرق يومين.. رئيس الوزراء السويدي يزور تركيا / صورة: Reuters
7 نوفمبر 2022

يبدأ رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون الاثنين زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيانٍ الأحد أن زيارة كريستيرسون إلى تركيا تستغرق يومين.

وأضاف البيان أنه سيجرى خلال المحادثات الرسمية التي ستعقد في أنقرة الثلاثاء، استعراض العلاقات التركية-السويدية بجميع أبعادها.

ومن المنتظر أيضاً تبادل وجهات النظر حول طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والقضايا الدولية والإقليمية، حسب البيان.

وقبل أيام، شدد أردوغان، خلال لقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في مدينة إسطنبول على أن الخطوات التي ستتخذها السويد وفنلندا ستحدد موقف بلاده من وتيرة وموعد التصديق على المذكرة الثلاثية المبرمة بين الدول الثلاث.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب الماضي في مدينة فانتا الفنلندية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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