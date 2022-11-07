سياسة
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بعد فوز نتنياهو.. لابيد: لا احتمال لمشاركتي في الحكومة المقبلة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد في تغريدة عبر "تويتر": "لا احتمال أو وضع يمكن فيه أن نشارك بالحكومة الجديدة، سنقاتل من المعارضة من أجل رؤيتنا للعالم وقيم جمهور ضخم انتخبنا". وأردف: "سنقاتل حتى نعود إلى السلطة".
بعد فوز نتنياهو.. لابيد: لا احتمال لمشاركتي في الحكومة المقبلة
ئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد. / صورة: Reuters
7 نوفمبر 2022

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، الأحد إنه لا احتمال لمشاركته في الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد فوز الأخير بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت الأربعاء الماضي.

وقال لابيد، في تغريدة عبر تويتر كتبها بالتزامن مع ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين: "لا احتمال أو وضع يمكن فيه أن نشارك بالحكومة الجديدة، سنقاتل من المعارضة من أجل رؤيتنا للعالم وقيم جمهور ضخم انتخبنا" .

وأضاف: "سنقاتل حتى نعود إلى السلطة، هذا أيضاً إرث إسحق رابين، وهذا أيضاً جزء من سيرته الذاتية".

وكان رابين اغتيل برصاص يهودي متطرف في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، خلال مهرجان خطابي مؤيد للسلام مع الفلسطينيين، عُقد بمدينة تل أبيب.

وأردف لابيد قائلاً: "الحكومة برئاستي خسرت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، لن أضيع حياتي في كره من يفوز، لست مستعداً أنّ أدير ظهري ل أولئك الذين لم يختارونا".

والخميس، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية في بيان، أن حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو حصل على 32 مقعداً، في حين حصل حزب "يوجد مستقبل"، الذي يقوده لابيد، على 24 مقعداً.

وبذلك، حصلت كتلة نتنياهو المكوّنة من الليكود وشاس ويهودت هتوراة والصهيونية الدينية على 64 مقعداً من أصل 120 المكونة للكنيست (البرلمان) في حين حصلت كتلة الحكومة الحالية بقيادة لابيد على 51 مقعداً.

وحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة (12) الخاصة، فإنّ مهمة نتنياهو في تشكيل حكومة لن تكون سهلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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