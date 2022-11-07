كشفت حركة طالبان الأحد في أفغانستان موقع قبر مؤسس الحركة الملا محمد عمر الذي بقيت وفاته ومكان دفنه سراً لسنوات.

وانتشرت شائعات حول صحة الملا عمر ومكان وجوده بعد الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في عام 2001 عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، إلى أن اعترف المسؤولون في الحركة في أبريل/نيسان 2015 بأنه توفي قبل عامين.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية الأحد إن قادة بارزين في الحركة حضروا في وقت سابق مراسم حول قبره قرب عمرزو في ولاية زابل.

واستعادت حركة طالبان السلطة في أغسطس/آب 2021، مما أدى إلى انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بعد 20 عاماً من الاحتلال.

وأوضح مجاهد: "مع وجود عديد من الأعداء ونظراً إلى أن البلاد كانت محتلة، بقي مكان القبر سراً من أجل تجنب إلحاق ضرر به. أفراد الأسرة المقربون فقط يعرفون المكان".

وأظهرت صور نشرتها السلطات قادة من طالبان مجتمعين حول قبر أبيض بسيط محمي بقفص حديدي أخضر، وقال الناطق "الآن اتُخذ القرار… وبالتالي لم تعد مشكلة في زيارة الناس للقبر".

وأسّس الملا عمر الذي توفي عن 55 عاماً حركة طالبان في عام 1993 التي استولت على السلطة في 1996 بعد سنوات من الحرب الأهلية.