أعلنت وزارة الدفاع السعودية سقوط مقاتلة من طراز "F-15 S" في أثناء مهمة تدريبية في المنطقة الشرقية بسبب "خلل فني"، مساء الأحد، وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقا للكشف عن تفاصيل أسباب الحادث.

وقال المتحدث باسم الدفاع السعودية تركي المالكي إن المقاتلة التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية سقطت في أثناء مهمة تدريبية في تمام الساعة 22:52 من يوم الأحد.

وكشف المالكي أن سبب سقوط المقاتلة من طراز "F-15 S" هو "خلل فني" في أثناء "مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية"، حسب قوله.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن طاقم الطائرة المكون من ضابطَيْن نجا بعد استخدام "كرسي النجاة" وأشار إلى عدم وقوع إصابات جراء سقوط الطائرة على الأرض.

وقال المالكي إن لجنة تحقيق باشرت عملها للوقوف على تفاصيل أسباب الحادث، حسب قوله.

يشار إلى أن سلاح الجو السعودي صُنّف ضمن العشرة الأوائل لأقوى قوة جوية في العالم عام 2022، من بين 142 دولة، حسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.