حذّرت شركة أبل عملاءها من أنه سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول للحصول على أحدث طرازات آيفون التي تنتجها بعد فرض قيود مكافحة الفيروس على مصنع أحد المتعهدين في وسط الصين.

التصريح الصادر عن الشركة الأحد، قال إن المصنع الذي تديره شركة "فوكسكون" في وسط مدينة تشنغتشو ”يعمل بطاقةٍ منخفضة بشكل كبير”.

وأضافت الشركة ”نتوقع الآن شحنات أقل من آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس مما توقعنا سابقاً. وسوف ينتظر العملاء فترة أطول لاستلام منتجاتهم الجديدة”.

كانت مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا قالت في وقت سابق إنها فرضت تدابير لمكافحة الفيروس على المصنع في مدينة تشنغتشو في أعقاب تفشي الفيروس.

وفي الأسبوع الماضي، جرى تعليق الوصول إلى المنطقة الصناعية الموجود بها المصنع لمدة أسبوع بعد زيادة الإصابات في مدينة تشنغتشو ومغادرة العمال من المصنع.

لم ترد أبل ولا فوكسكون سابقاً على أسئلة حول كيفية تأثر إنتاج آيفون.

وقالت أبل ”نعمل من كثب مع مورّدينا للعودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية مع ضمان صحة وسلامة كل عامل”.