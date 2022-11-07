سياسة
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ماسك يحدد مهمة جديدة لتويتر ويهدد بحظر "بلا استثناءات" للحسابات المزيفة
أثار الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، إيلون ماسك، الجدل بعدما أعلن أن مهمة منصة التواصل الاجتماعي هي أن تصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم، فيما هدد بالوقت ذاته بحظر بشكل دائم بلا استثناءات لأي حساب ينتحل شخصية آخر.
ماسك يحدد مهمة جديدة لتويتر ويهدد بحظر "بلا استثناءات" للحسابات المزيفة
قرارات جديدة من ماسك: هذه مهمة تويتر الجديدة  / صورة: Getty Images
7 نوفمبر 2022

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر إن مهمة منصة التواصل الاجتماعي هي أن تصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم، مثيراً الجدل حول كيفية تحقيق ذلك ومن الذي سيحدد ما هو دقيق.

وقال ماسك في تغريدة له أمس الأحد: "تحتاج تويتر إلى أن تصبح إلى حد بعيد المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم. هذه هي مهمتنا".

وعلى الفور، أثارت تغريدته عشرات الآلاف من الردود والمناقشات حول كيفية تحقيق هذه المهمة.

وتساءل مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي "دقيق لمن؟".

كما قال ماسك أمس الأحد إن مستخدمي تويتر الذين يشاركون في انتحال للهوية دون الإشارة بوضوح إلى أنهم يستخدمون أحد حسابات "الساخرين" سيواجهون التعليق بشكل دائم دون سابق إنذار.

وأضاف أن المنصة كانت تصدر في السابق تحذيراً قبل التعليق، لكن مع إتاحة تويتر خاصية التحقق على نطاق واسع، فلن يكون تحذير وكذلك "لا استثناءات".

وأوضح ماسك أن هذا سيكون شرطاً واضحاً عند التسجيل في خدمة (تويتر بلو)، مضيفاً أن أي تغيير في الاسم سيؤدي إلى فقدان مؤقت لعلامة التحقق من المستخدم.

يأتي ذلك بعد أن غيّر بعض المشاهير أسماء العرض الخاصة بهم على تويتر، لا أسماء حساباتهم، وغردوا باسم (إيلون ماسك).

وأمس الأحد، جرى تعليق حساب الفنانة الكوميدية كاثي غريفن بعد أن غيرت اسم شاشتها إلى "ماسك"، وأخبرت مراسل شبكة بلومبيرغ أنها استخدمت أيضاً صورة ملفه الشخصي.

إجراءات صارمة

واتخذ ماسك إجراءات صارمة منذ أن استحوذ على تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار قبل أسبوع تقريباً، شملت إقالة نصف الموظفين وفرض رسوم على المستخدمين، مما قدم بعض المؤشرات المبكرة على طريقة إعادة أغنى شخص في العالم هيكلة المنصة.

وكان ماسك، الذي يدير أيضاً شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة الصواريخ سبيس إكس، قال الشهر الماضي إن تويتر ستعمل على تشكيل مجلس للإشراف على الاعتدال في المحتوى له "وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع".

وحدّث تويتر يوم السبت تطبيقه في متجر تطبيقات أبل للبدء في فرض رسوم بقيمة ثمانية دولارات على علامات التحقق الزرقاء التي تتمتع بإقبال كبير في الوقت الذي تسعى المنصة فيه لزيادة الإيرادات.

وقال تويتر إن مزايا خدمة التحقق ستشمل "نصف الإعلانات" والقدرة على نشر مقاطع فيديو أطول على تويتر وترتيب الأولوية للمحتوى عالي الجودة.

لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس الأحد أن المنصة ستؤجل طرح علامات التحقق للمشتركين في خدمتها الجديدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة التي تجرى غداً الثلاثاء.

وفي مؤشر على مزيد من الارتباك بعد تولي ماسك الإدارة، يتواصل موقع تويتر الآن مع عشرات الموظفين الذين فقدوا وظائفهم ويطلب منهم العودة، حسبما أفادت بلومبيرغ نيوز أمس الأحد.

وأفاد التقرير بأن بعض الذين طُلب منهم العودة جرى تسريحهم عن طريق الخطأ. وذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على هذه التحركات، أنه جرى التخلي عن آخرين قبل أن تدرك الإدارة أن خبراتهم قد تكون ضرورية لتحقيق الميزات الجديدة التي يسعى لها ماسك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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