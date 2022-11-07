حذّر الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، من أن العالم يعيش "فوضى مناخية" ويتجه نحو "الجحيم المناخي".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام قمة المناخ "كوب27" المنعقدة على المستوى الرئاسي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال غوتيريش إن على البشرية "التعاون أو الهلاك" إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مخيّراً العالم بين "التضامن" و"الانتحار الجماعي".

وأضاف: "نعيش فوضى مناخية ونتجه نحو الجحيم المناخي"، محذراً من أن "كوكبنا يقترب بسرعة من النقطة التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها".

وأكد غوتيريش: "نحن نسلك الطريق السريع نحو الجحيم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة"، وأسف "لأننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا".

والاثنين انطلقت فاعليات قمة المناخ على المستوى الرئاسي بشرم الشيخ شرقي مصر، وسط حضور عدد من القادة والوفود من مختلف أنحاء العالم.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فاعليات الشق الرئاسي من القمة، وتستمر يومين، وتتضمن كلمات ومناقشات بشأن قضايا أبرزها الانتقال العادل لتنفيذ الالتزامات المناخية والأمن الغذائي والتمويل المبتكَر للمناخ والتنمية.

والأحد انطلقت أعمال قمة "كوب27" بشرم الشيخ على المستوى الإجرائي، وانتُخب وزير الخارجية المصري سامح شكري رسميّاً رئيساً للمؤتمر خلفاً للبريطاني ألوك شارما.

ووفق تصريحات سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ الأحد، سيحضر المؤتمر 110 من رؤساء الدول والحكومات، وسيشاركون في عدد من فاعلياته.

وحسب ستيل، يشارك في القمة آلاف منظمات المجتمع المدني و26 ألفاً و500 شخص يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلامياً بإجمالي 44 ألفاً و174 مشاركاً.

وأكد ستيل موافقة الوفود المشاركة في قمة المناخ بمصر على "إدراج بند تعويضات الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث المناخية" على جدول أعمال القمة، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة من المحاولات لإدراجه.