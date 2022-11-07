أقيمت منذ قليل قرعة دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2022-2023 في مدينة نيون السويسرية.

وكانت الأندية قُسّمت إلى تصنيفين أول وثانٍ، وجاء في التصنيف الأول أندية بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني وبورتو وبنفيكا البرتغاليَّيْن ونابولي الإيطالي وأندية تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزية.

فيما جاء في التصنيف الثاني أندية ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان وإيه سي ميلان الإيطاليان وكلوب بروج البلجيكي وأندية بروسيا دورتموند وإنتراخت فرانكفورت ولايبزيغ الألمانية.

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

لايبزغ الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

كلوب بروج البلجيكي ضد بنفيكا البرتغالي.

ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني.

ميلان الإيطالي ضد توتنهام الإنجليزي.

إنتراخت فرانكفورت الألماني ضد نابولي الإيطالي.

بروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي.

إنترناسيونالي الإيطالي ضد بورتو البرتغالي .

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني.

وتقام مباريات جولة الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في أحد أيام 14 و15 أو 21 و22 فبراير/شباط 2023، فيما تقام مباريات جولة العودة على ملاعب الأندية المذكورة تالياً أحد أيام 7 و8 و14 و15 مارس/آذار.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في مواجهة نارية تتكرر للمرة الرابعة في نفس المسابقة خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي انتهت جميعها بفوز ريال مدريد إذ التقيا لأول مرة خلال المواسم الماضية في نهائي نسخة 2017/2018، وانتهت بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي ربع نهائي نسخة 2020/2021 ومرة أخرى عبر الفريق الإسباني.

وتواجه الفريقين للمرة الأخيرة في نهائي النسخة الماضية، وحقّق ريال مدريد الفوز بهدف.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعد تصدُّره مجموعته، فيما تأهل ليفربول بعد حصوله على المركز الثاني خلف نابولي الإيطالي.

وليست مواجهة ريال مدريد وليفربول الوحيدة من العيار الثقيل في هذه النسخة، إذ يتبارى باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في لقاء ناري أيضاً، يسعى فيه باريس سان جيرمان للفوز بالبطولة التي يطاردها منذ سنوات، فيما يحاول بايرن ميونخ العودة إلى منصة التتويج الأوروبية بعد تسيُّده محلياً.

وغاب عن المنافسات الحاسمة هذا العام برشلونة الإسباني بعد نتائجه المخيبة التي أدّت به إلى اللعب في الدوري الأوروبي الذي يُعَدّ مسابقة التصنيف الثاني للأندية الأوروبية.