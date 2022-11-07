سياسة
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وفد أمريكي رفيع من البنتاغون يزور تركيا لحضور اجتماع مجموعة الدفاع المشتركة
وصل وفد من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إلى العاصمة التركية أنقرة لحضور اجتماع مجموعة الدفاع التركية-الأمريكية رفيعة المستوى وبحث آخر المستجدات على الساحة الدولية.
وفد أمريكي رفيع من البنتاغون يزور تركيا لحضور اجتماع مجموعة الدفاع المشتركة
أقار أعلن عقد الاجتماع مع الوفد عقب وصوله إلى تركيا / صورة: AA
7 نوفمبر 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين وصول وفد أمريكي من وزارة الدفاع (بنتاغون) إلى تركيا.

جاء ذلك في اجتماع عبر اتصال مرئي ضم قادة الجيش ونائب وزير الدفاع يونس أمرة قرة عثمان أوغلو، بحثوا خلاله قضايا دفاعية وأمنية تركية.

وقال الوزير أقار: "اليوم سيُعقد اجتماع مجموعة الدفاع التركية الأمريكية رفيعة المستوى في مقر الوزارة"، دون مزيد من التفاصيل.

وعلى صعيد آخر، أشار أقار أن عدد السفن التي غادرت المواني الأوكرانية في إطار اتفاقية إسطنبول للحبوب بلغت 431 سفينة، وأن حجم الحبوب المنقولة على متن تلك السفن تجاوز 10 ملايين طن.

واعتبر أن استمرار عمل ممر الحبوب هام للغاية من ناحية فتح طريق نحو السلام، مؤكداً استمرار جهود تركيا من أجل تمديد مدة الاتفاقية التي تنتهي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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