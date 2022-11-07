سياسة
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برعاية TRT.. اختتام أعمال قمة إسطنبول للتعليم حول مستقبل "جيل كورونا"
انتهت فاعليات قمة إسطنبول للتعليم التي نظّمها وقف المعارف التركي التابع لوزارة التربية، برعاية إعلامية من TRT. وضمّت القمة نخبة من مجال التعليم، بينهم ممثلون عن منصّتَي EdX وCoursera for Campus للتعليم الإلكتروني.
برعاية TRT.. اختتام أعمال قمة إسطنبول للتعليم حول مستقبل "جيل كورونا"
قمة إسطنبول للتعليم تختتم أعمالها / صورة: AA
7 نوفمبر 2022

انتهت فاعليات قمة إسطنبول للتعليم في "مركز باغلر باشي للمؤتمرات والثقافة"، التي نظمها وقف المعارف التركي التابع لوزارة التربية، برعاية إعلامية من TRT ومشاركة وزراء تربية من 7 دول، وممثلي هيئات تعليمية متخصصة من عدة دول.

وانعقدت الجلسة الأولى من فاعليات اليوم الثاني تحت عنوان "مستقبل جيل كورونا".

واختُتمت القمة بعقد جلستين بعنوان "التعليم المختلف" و"البحث عن بدائل في التعليم".

وضمّت القمة نخبة من مجال التعليم، بينهم ممثلين عن منصتي EdX وCoursera for Campus للتعليم الإلكتروني.

وقال رئيس تطوير الأعمال في EdX جون شوارتز، إن التحول الفجائي لنظام التعليم مع انتشار جائحة كورونا، سهّل وصول الموادّ التعليمية إلى كثير من الناس وعلى نطاق واسع.

وأردف شوارتز: "ماذا ستقولون إذا قلت لكم إن جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سيقدمان محتواهم التعليمي مجاناً لأي شخص في العالم؟ (...) نحن نقدم نظاماً يستطيع معه الجميع التعلم في أي مكان مدى الحياة".

وأكّد شوارتز: "نحن نعمل على سد الفجوة بين الأذكياء والأثرياء الذين يمكنهم الالتحاق بمدارس النخبة وأولئك الذين لا يستطيعون الالتحاق بها. وعلينا أن نقبل (بالتعليم الإلكتروني) وننمّيه ونستخدمه في النظام التعليمي المعاصر".

وتطرق ممثل شركة EdX إلى مسألة ما إذا كان التعليم عن بُعد يمكن أن يكون بديلاً من التعليم وجهاً لوجه، وقال: "سألت نفسي هذا السؤال كثيراً، وأستطيع أن أقول نعم، أصبح بديلاً".

"التعليم عبر الإنترنت أداة جيدة على عدة جبهات"

أكّد سكوت شيرمان، الرئيس العالمي لموقع Coursera for Campus، أهمية التعليم الافتراضي.

وأكّد أن التعليم الإلكتروني له جوانب مفيدة، قائلاً: "التعليم عبر الإنترنت أداة جيدة على عديد من الجبهات، فهو يوفر مرونة في التعليم لم تُقدَّم من قبل، كما أنه مفيد لطلاب الجامعات على وجه خاص. كذلك التدريب عبر الإنترنت أفضل من المواجهة (...)، وفي الوقت الحالي نعمل على تطوير التعليم المباشر عبر الإنترنت بطريقة تركز على الطالب وتستخدم الأدوات المتاحة لنا".

وفي كلمة مصورة بُثّت خلال افتتاح القمة أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقف المعارف الذي يمثّل تركيا في 6 قارات ويلعب دوراً حيوياً "من خلال التمثيل الناجح لقيم أمتنا والمبادئ العالمية خارج حدودنا".

وأقيمت النسخة الأولى من "قمة إسطنبول للتعليم"، افتراضياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 تحت شعار "التوجهات الجديدة والتحوّل في التعليم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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