قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون لأنقرة، يجب النظر إليها على أنها تشكل فرصة تاريخية بالنسبة إلى عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مقال له بصحيفة " Aftonbladet" السويدية، حسب بيان لدائرة الاتصال.

وأضاف ألطون أنه أمر إيجابي إعلان الحكومة الجديدة في السويد، التزامها مذكرة التفاهم الثلاثية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا، في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح أن الحكومة السويدية الجديدة تنتهج موقفاً مبدئياً عبر إعلانها الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأشار إلى أن تركيا ستقيّم طلب السويد للانضمام إلى (ناتو)، بناء على خطواتها الملموسة التي تتخذها في إطار مذكرة التفاهم المذكورة.

وأوضح أن أنقرة تبدي تفاؤلاً حذراً حول اتخاذ السويد خطوات ملموسة لإزالة مخاوف أنقرة حول الإرهاب، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة.

وأكد أنه "عند الوضع بعين الاعتبار، تعهد أعضاء الناتو بالدفاع بكل ما أوتوا من قوة، عن أحد الحلفاء حال تعرضه لاعتداء، فإن طريق انضمام السويد إلى الحلف يمر من مكافحتها للإرهاب."

ويبدأ كريستيرسون، الاثنين، زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيانٍ أمس الأحد، أن زيارة كريستيرسون إلى تركيا تستغرق يومين، ومن المنتظر خلالها تبادل وجهات النظر حول طلب السويد للانضمام إلى (ناتو)، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والقضايا الدولية والإقليمية، حسب البيان.

وأواخر يونيو الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، تعهداً فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.