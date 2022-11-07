سياسة
2 دقيقة قراءة
ألطون: زيارة رئيس وزراء السويد لأنقرة فرصة تاريخية لعضوية ستوكهولم بالناتو
أكد ألطون أن "إعلان حكومة السويد الجديدة التزامها مذكرة التفاهم الثلاثية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا أمر إيجابي"، مشيراً إلى أن زيارة رئيس الوزراء السويدي إلى أنقرة يجب النظر إليها على أنها تشكل فرصة تاريخية بالنسبة لعضوية السويد بالناتو.
ألطون: زيارة رئيس وزراء السويد لأنقرة فرصة تاريخية لعضوية ستوكهولم بالناتو
ألطون: زيارة رئيس الوزراء السويدي لأنقرة يجب النظر إليها على أنها تشكل فرصة تاريخية لعضوية ستوكهولم في الناتو / صورة: AA
7 نوفمبر 2022

قال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن زيارة رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون لأنقرة، يجب النظر إليها على أنها تشكل فرصة تاريخية بالنسبة إلى عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مقال له بصحيفة " Aftonbladet" السويدية، حسب بيان لدائرة الاتصال.

وأضاف ألطون أنه أمر إيجابي إعلان الحكومة الجديدة في السويد، التزامها مذكرة التفاهم الثلاثية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع تركيا، في العاصمة الإسبانية مدريد، خلال يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح أن الحكومة السويدية الجديدة تنتهج موقفاً مبدئياً عبر إعلانها الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأشار إلى أن تركيا ستقيّم طلب السويد للانضمام إلى (ناتو)، بناء على خطواتها الملموسة التي تتخذها في إطار مذكرة التفاهم المذكورة.

وأوضح أن أنقرة تبدي تفاؤلاً حذراً حول اتخاذ السويد خطوات ملموسة لإزالة مخاوف أنقرة حول الإرهاب، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة.

وأكد أنه "عند الوضع بعين الاعتبار، تعهد أعضاء الناتو بالدفاع بكل ما أوتوا من قوة، عن أحد الحلفاء حال تعرضه لاعتداء، فإن طريق انضمام السويد إلى الحلف يمر من مكافحتها للإرهاب."

ويبدأ كريستيرسون، الاثنين، زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيانٍ أمس الأحد، أن زيارة كريستيرسون إلى تركيا تستغرق يومين، ومن المنتظر خلالها تبادل وجهات النظر حول طلب السويد للانضمام إلى (ناتو)، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والقضايا الدولية والإقليمية، حسب البيان.

وأواخر يونيو الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، تعهداً فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us