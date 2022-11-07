سياسة
2 دقيقة قراءة
استطلاع: نصف الأوروبيين يشعرون بالقلق بشأن المستقبل بسبب ارتفاع الأسعار
كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد "إبسوس" أن نصف الأوروبيين انخفضت قوتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث الماضية ويشعرون بالقلق بشأن المستقبل.
استطلاع: نصف الأوروبيين يشعرون بالقلق بشأن المستقبل بسبب ارتفاع الأسعار
نصف الأوروبيين انخفضت قوتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث الماضية / Others
7 نوفمبر 2022

أظهر استطلاع للرأي أن نصف الأوروبيين انخفضت قوتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث الماضية ويشعرون بالقلق بشأن المستقبل، حسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

وأجرى معهد "إبسوس" الاستطلاع على ستة آلاف شخص في ستة بلدان أوروبية هي فرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة لصالح منظمة "مكافحةالفقر" الفرنسية غير الحكومية.

ووصف واحد من كل أربعة أوروبيين وضعه المالي بأنه "محفوف بالمخاطر"، وأعرب 80% من الذين استُطلع رأيهم بأنهم اضطروا بالفعل إلى اتخاذ خيارات إنفاق صعبة.

وأرجع 54% من الذين استُطلع تراجع قوتهم الشرائية إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتدفئة وفواتير الإيجار.

يأتي هذا في الوقت الذي ترتفع به تكلفة المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المتفشي والهجوم الروسي على أوكرانيا، ليرسم المسح "صورة مقلقة لقارة على حافة الهاوية".

وأشار استطلاع الرأي إلى أن اليونان كانت البلد الأكثر تضرراً، تليها فرنسا ثم إيطاليا ثم ألمانيا ثم بريطانيا ثم بولندا.

وازداد التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر/تشرين الأول، ليبلغ مستوى قياسياً جديداً (+10.7%)، بعد أن كانت القارة الأوروبية سجّلت في سبتمبر/أيلول أعلى نسبة تضخم منذ بدء يوروستات بنشر المؤشر في يناير/كانون ثاني 1997 عند 9.9% في البلدان التسعة عشر التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.

وحافظت فرنسا التي اعتمدت إجراءات حماية المستهلك وبينها خفض أسعار الوقود على أدنى معدل تضخم في أوروبا في أكتوبر عند 7.1%، وفقاً لبيانات يوروستات المنسقة.

وسجلت ألمانيا تضخماً بنسبة 11.6%، وتعاني دول البلطيق المعرضة بشكل خاص لعواقب الحرب بأوكرانيا، أعلى معدل تضخم، وصل إلى 22.4% في إستونيا و22% في ليتوانيا و21.8% في لاتفيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us