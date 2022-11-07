حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين من أن البلاد لا تستطيع تحمل الوضع الراهن أكثر من أسابيع، داعيا إلى "التوافق" للإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الماضي أخفق نواب البرلمان 4 مرات في انتخاب رئيس خلفاً للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، وبدأ شغور رئاسي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال بري خلال لقائه نقيب الصحفيين اللبنانيين عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة الاثنين إن "أولى الأولويات انتخاب رئيس جديد للبلاد"، وندعو إلى "التوافق في هذا الاستحقاق"، حسب بيان من مكتب بري.

وتابع: "الله خلقنا مختلفين ومتفرقين كي يسمع بعضنا بعضاً ويتلاقى بعضنا مع بعض بكل الأحوال".

وأردف: "أمام تراكم الأزمات وأكبرها الأزمة الاقتصادية، إذ إن 80% من الشعب اللبناني بات تحت خط الفقر ناهيك بأزمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات والحوار مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يؤدي إلى الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية".

وحذر بري من أن "لبنان قد يستطيع أن يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمل لبنان واللبنانيون مزيداً من التدهور".

وأعلن أنه سيدعو لعقد جلسة كل أسبوع لانتخاب رئيس للبلاد.

وكشف أن "جدول أعمال الحوار الذي كان بصدد الدعوة إليه كان فقط التوافق على الانتخابات الرئاسية".

ولفت إلى أن "كل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق، من (اتفاق) الطائف (1989) إلى الدوحة (2008) إلى طاولات الحوار في الداخل، فهل نتعظ؟".

ورأى أن "الوضع الأمني في لبنان محصَّن، واللبنانيون يملكون من الوعي إلى عدم الانجرار والانزلاق في أتون الاحتراب والفتن".

ووفق مراقبين فإن التوافق على انتخاب رئيس للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى توقيعه مع إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوساطة أمريكية.

وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا تجوز إعادة انتخابه للمنصب نفسه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.