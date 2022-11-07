حذّرت كوريا الشمالية الاثنين من اتخاذها إجراءات عسكرية "حازمة" ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، رداً على تدريبات جوية مشتركة أجرتها الدولتان مؤخراً في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي وصفت التدريبات الجوية المشتركة بين سيول وواشنطن المُسمّاة "فيجيلانت ستورم" بأنها "استفزاز صريح يهدف إلى تصعيد التوتر عمداً".

وقالت الهيئة إن العمليات العسكرية للجيش الشعبي لمدة 4 أيام من يوم 2 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تُعدّ "إجابة واضحة" من كوريا الشمالية على أنه "كلما استمرت التحركات العسكرية الاستفزازية للأعداء، واجههم الجيش الشعبي بمزيد من الدقة والقسوة".

وأوضحت الهيئة أنها ستواصل الاستجابة لجميع التدريبات الحربية للعدو بـ"إجراءات عسكرية حازمة وساحقة".

ومؤخراً أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة لمدة 6 أيام شملت مئات الطائرات العسكرية ومقاتلات "الشبح" وقاذفات قنابل استراتيجية من طراز "B-1-B" الأمريكية.

وتأتي التدريبات ​​بين واشنطن وسيول في ظلّ تصاعد التوتر بالمنطقة بعد اعتماد بيونغ يانغ في 10 سبتمبر/أيلول الماضي قانوناً جديداً يسمح لجيشها بتنفيذ هجمات "نووية استباقية" لحماية نفسها.

ورداً على ذلك أطلقت كوريا الشمالية عدداً من الصواريخ البالستية قصيرة المدى إضافة إلى نحو 80 قذيفة مدفعية نحو المنطقة العسكرية العازلة في بحر الشرق.