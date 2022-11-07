سياسة
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أردوغان: 7 مليارات ليرة تركية مساعدات لمواطنينا خلال أسبوع
ضمن برنامج دعم الأسرة في تركيا أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته قدّمت خلال آخر أسبوع مساعدات اجتماعية للمواطنين بقيمة 7 مليارات ليرة تركية (ما يعادل نحو 378 مليون دولار).
أردوغان: 7 مليارات ليرة تركية مساعدات لمواطنينا خلال أسبوع
أردوغان: الحكومة قدّمت خلال آخر أسبوع مساعدات اجتماعية للمواطنين بقيمة 7 مليارات ليرة تركية / صورة: AA
7 نوفمبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته قدمت خلال آخر أسبوع مساعدات اجتماعية للمواطنين بقيمة 7 مليارات ليرة تركية (ما يعادل نحو 378 مليون دولار).

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب اجتماع للحكومة التركية جرت برئاسته في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة الاثنين.

وأوضح أردوغان أنه ضمن نطاق برنامج دعم الأسرة في تركيا سيُحوّل مبلغ 3.2 مليار ليرة إلى 2.5 مليون مواطن غداً الثلاثاء.

وأضاف أن المبلغ سيُودع في الحسابات البنكية لـ2.5 مليون مواطن غداً.

وذكر أن 666 مليون ليرة ستُدفع لثلاثة ملايين أسرة مستفيدة من دعم الكهرباء خلال الأسبوع الجاري.

وتابع قائلاً: "ستُسد أول دفعة من مساعدات الغاز الطبيعي لفترة شتاء 2022 خلال هذا الأسبوع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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