سياسة
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أقار: تركيا تؤيد كل جهد لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
قال وزير الدفاع التركي إن بلاده تؤيد كل جهد يرمي إلى تطبيع علاقات أذربيجان وأرمينيا، مشيراً إلى أن تركيا دعمت أذربيجان بكل المحافل الدولية، وستواصل ذلك وستدافع عن مصالحها كما تدافع عن مصالحها الخاصة.
أقار: تركيا تؤيد كل جهد لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
أقار: تركيا تؤيد كل جهد لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا / صورة: AA
7 نوفمبر 2022

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أن بلاده تؤيد كل جهد لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين خلال مشاركته بحفل أقيم بالعاصمة أنقرة بمناسبة "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية".

وقال أقار: "نؤيد كل جهد لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وضمان سلام دائم بينهما. لكن موقفنا واضح حيال بعض المبادرات التي ترسخ الجمود وعدم التوصل إلى حل".

تركيا وقفت إلى جانب أذربيجان في كافة المحافل الدولية، وستواصل الوقوف إلى جانبها وستدافع عن مصالحها كما تدافع عن مصالحها الخاصة

- وزير الدفاع التركي - خلوصي أقار

وأضاف أقار أن تركيا وقفت إلى جانب أذربيجان في كل المحافل الدولية، وستواصل الوقوف إلى جانبها وستدافع عن مصالحها كما تدافع عن مصالحها الخاصة.

وأردف قائلاً: "من المهم جداً أن تفهم أرمينيا يد السلام الممدودة لها من قبل أذربيجان وتركيا ومن ثم عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا السلام".

واستطرد: "يجب على الجميع وبخاصة أرمينيا أن يدركوا أن تحقيق السلام بين يريفان وباكو مهم جداً للمنطقة وأن القوقاز يمكن أن تتحول إلى منطقة سلام واستقرار بهذه الطريقة".

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة بإقليم قره باغ عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلن الرئيس إلهام علييف 8 نوفمبر/تشرين الثاني "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، وهو تاريخ دخول قوات بلاده مدينة شوشة بعد تحريرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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