سياسة
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مونديال 2022.. قطر تتهم الحكومة الألمانية بـ"التضليل وازدواجية المعايير"
قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاماً منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة.
مونديال 2022.. قطر تتهم الحكومة الألمانية بـ"التضليل وازدواجية المعايير"
مونديال 2022.. قطر تتهم الحكومة الألمانية بـ"التضليل وازدواجية المعايير" / صورة: AFP
7 نوفمبر 2022

اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاثنين الحكومة الألمانية بـ"التضليل وازدواجية المعايير" على خلفية انتقادها لاستضافة بلاده نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وهذه البطولة هي الأضخم والأبرز على مستوى المنتخبات وتستضيفها قطر بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي الأولى في دولة عربية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وقال بن عبد الرحمن في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، إن قطر واجهت حملة ممنهجة ضدها على مدى 12 عاماً منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم، وهي حملة لم تواجهها أي دولة أخرى حظيت بحق استضافة هذه البطولة، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "الشرق" القطرية.

وتابع: "من ناحية، يجري تضليل الشعب الألماني من قبل السياسيين الحكوميين. ومن الناحية الأخرى، ليست لدى الحكومة (الألمانية) مشكلة معنا عندما يتعلق الأمر بشراكات أو استثمارات في مجال الطاقة".

وأضاف: "نحن مستاؤون من ازدواجية المعايير"، معتبراً أن "من المفارقات أن يجري اللعب على هذا الوتر في دول أوروبية تسمي نفسها ديمقراطيات ليبرالية".

ووصف بن عبد الرحمن النداءات المطالبة بضمانات أمنية للأقليات خلال البطولة بأنها "غير ضرورية"، وقال إن على السياسيين الألمان التركيز أكثر على "جرائم الكراهية" التي تحدث داخل حدود بلادهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي استدعت الخارجية القطرية السفير الألماني لدى الدوحة كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، واصفةً التصريحات بـ"المستفزة والمستهجنة".

وقالت الوزيرة في تلك التصريحات إن "استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة إلى الحكومة الألمانية صعبة للغاية"، وإنه توجد "معايير يجب التزامها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لدول كهذه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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