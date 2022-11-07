طالب حزب "سيريزا" اليساري الراديكالي برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس (2015-2019) الاثنين بإلقاء الضوء على فضيحة التنصت الهاتفي غير المشروع التي تهزّ حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "قبل الانتخابات المقبلة" المقررة في صيف عام 2023.

وأعلن أكبر أحزاب المعارضة أنه يفكر في اللجوء إلى "تصويت على حجب الثقة" في البرلمان ضد الحكومة المحافِظة التي تشغل غالبية مريحة.

ونشرت صحيفة "دوكيمنتو" الصادرة أيام الأحد والمقرّبة من سيريزا لائحة تضم 33 شخصية عامة بينهم عدة وزراء يشغلون مناصبهم حالياً، استهدفوا ببرمجية التجسس "بريداتور".

وبينهم حسب الصحيفة رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس ووزراء الخارجية والمالية والتنمية والعمل والسياحة الحاليون ورجل الأعمال فانجليس ماريناكيس مالك ناديي كرة القدم أوليمبياكوس ونوتينغهام فوريست وكذلك عدة صحفيين.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على هذه القائمة من مصدرين داخل أجهزة الاستخبارات اليونانية.

كما وعد رئيس تحريرها كوستاس فكسيفانيس بتقديم أسماء أخرى لشخصيات تعرضت للتنصت عبر البرمجية التي تتيح التجسس على أي شخص بدون ترك أثر تقريباً.

يفترض أن تطرح على كيرياكوس ميتسوتاكيس أسئلة بخصوص القضية خلال حوار متلفز مساء الاثنين بعد التزامه الصمت طوال نهاية الأسبوع حيال المسألة.

لكن الناطق باسم الحكومة يوانيس أويكونومو شدد على أنه "لا يوجد دليل" في ما كُشف عنه مؤخراً بُعيد زيارة لجنة التحقيق في البرمجيات التابعة للبرلمان الأوروبي إلى أثينا ودعا الحكومة لإجراء تحقيق "عاجل ومعمق" في هذه القضية.

هذه الفضيحة التي وصفتها الصحافة بـ"ووترغيت اليونانية" بدأت في يوليو/تموز حين رفع عضو البرلمان الأوروبي وزعيم حزب "باسوك كينال" الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس شكوى قال فيها إنه كان ضحية محاولة للتنصت على هاتفه بواسطة برمجية "بريداتور".

وكانت الفضيحة أدت إلى استقالة رئيس جهاز الاستخبارات ومستشار لرئيس الوزراء.

وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي وضع أجهزة الاستخبارات تحت إشرافه في اليوم الأول من ولايته عام 2019 أن حكومته لم تشترِ هذه البرمجية لكنه أقر في الوقت نفسه بأن أندورلاكيس وُضع تحت التنصت.

كما وعدت أثينا بإقرار قانون يحظر تسويق البرمجيات الخبيثة قريباً.

من جهتها أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن "صدمتها إزاء استخدام برمجية التجسس"، فيما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "من الضروري أن تعمل السلطات اليونانية على إعادة الثقة في قدرة الصحفيين على ممارسة نشاطهم دون تدخل حكومي".