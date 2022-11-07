أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجمات الأخيرة على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين: "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين".

وأكدت أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدوء وخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر.

وأضافت: "ندعو الأطراف المعنية لالتزام التفاهمات الراهنة وإنهاء الهجمات ضد المدنيين".

وشددت الخارجية على أن تركيا ستواصل جهودها للحفاظ على الهدوء في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون انقطاع.

والأحد قصفت قوات النظام السوري مخيمات للنازحين في محافظة إدلب واستخدمت خلال الهجوم قذائف عنقودية ما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.​​​​​​​​​​​​​​