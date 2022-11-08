سياسة
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واشنطن تجري محادثات سرية مع موسكو لتجنب التصعيد النووي
في الوقت الذي نفت فيه واشنطن أي محادثات دون مشاركة كييف، كشفت مصادر مطلعة أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات سرية مع قادة روس، للحد من مخاطر اندلاع حرب أوسع بشأن أوكرانيا.
واشنطن تجري محادثات سرية مع موسكو لتجنب التصعيد النووي
أجرى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان محادثات سرية مع قادة روس / صورة: Reuters
8 نوفمبر 2022

ذكر مصدر مطلع الاثنين أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات سرية مع كبار المسؤولين الروس بهدف الحد من مخاطر اندلاع حرب أوسع بشأن أوكرانيا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المحادثات جارية. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من تحدث عن محادثات سوليفان.

وأعلن سوليفان في سبتمبر/أيلول أن الولايات المتحدة تواصلت علناً ​​وسراً مع موسكو بشأن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا.

وسبق أن توعد سوليفان علناً بعواقب مأساوية إذا لجأت روسيا إلى الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد كيف أًوصلت هذه الرسالة في المحادثات السرية، التي قال المصدر إنها انعقدت في الأشهر القليلة الماضية.

ولم يقُل سوليفان، الذي كان يتحدث في مؤتمر بالنادي الاقتصادي بنيويورك، إنه شارك في محادثات مباشرة لكنه أشار إلى أنه قال مراراً وتكراراً: "لدينا قنوات للتواصل مع الاتحاد الروسي على مستويات عليا".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك عندما كان من الضروري توضيح سوء الفهم المحتمل ومحاولة الحد من المخاطر وتقليل احتمال وقوع كارثة مثل الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية".

ولم ينفِ البيت الأبيض، الذي حرص على عدم اتخاذ خطوات دبلوماسية بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف، المحادثات.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: "نحتفظ بالحق في التحدث مباشرة على المستويات العليا بشأن القضايا التي تهم الولايات المتحدة. حدث ذلك على مدار الأشهر القليلة الماضية. ركزت محادثاتنا فقط على الحد من المخاطر والعلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأضافت أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل "صامداً وثابتاً".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد أن سوليفان أجرى محادثات سرية في الأشهر الأخيرة مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي والتي لم يُكشف عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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