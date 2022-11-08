سياسة
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أمامهم 10 أيام للقدوم.. جنرال مالي يدعو شباب الطوارق إلى محاربة داعش
دعا ضابط بارز في الجيش المالي الطوارق إلى التوافد من أجل محاربة تنظيم داعش في شمال البلاد، حيث صعّد تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى هجماته في منطقتي غاو وميناكا الشاسعتين منذ مارس/آذار.
أمامهم 10 أيام للقدوم.. جنرال مالي يدعو شباب الطوارق إلى محاربة داعش
صعّد تنظيم داعش في الصحراء الكبرى هجماته في منطقتي غاو وميناكا في مالي منذ مارس/آذار. / صورة: إعلام عربي
8 نوفمبر 2022

دعا ضابط بارز في الجيش المالي الطوارق للتوافد من أجل محاربة تنظيم داعش في شمال البلاد، وفق ما جاء في رسالة صوتية متداولة عبر تطبيق واتس آب.

في رسالة باللهجة التماشقية تثبتت منها وكالة الصحافة الفرنسية، قال الجنرال المنحدر من الطوارق الحاج آغ جامو، وهو شخصية بارزة في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى، إنه "يمهل جميع شباب الطوارق في الجزائر وليبيا وأماكن أخرى عشرة أيام للقدوم إلى محيط غاو"، أكبر مدينة في شمال مالي الذي يشهد أعمال عنف جهادية.

الحاج آغ جامو هو أحد قادة قوة إمغاد المسلحة للدفاع الذاتي الموالية للحكومة، كما يحمل رتبة جنرال في الجيش الوطني.

وصعّد تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى هجماته في منطقتي غاو وميناكا الشاسعتين منذ مارس/آذار.

ودعت النقابات في غاو إلى وقف العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجاً على تدهور الوضع الأمني.

وطالبت خصوصاً "برد أمني ولجم بعض عناصر قوات الأمن الذين ينغمسون في انتهاكات ترهيب وابتزاز غير مبررة".

ووجود القوات الحكومية ضعيف في محيط غاو، فيما بات سكانها ومعظمهم رحّل يعيشون في مخيمات منتشرة في الصحراء، عالقين في مرمى النيران ويقعون ضحايا مجازر وأعمال انتقامية للاشتباه في تعاونهم مع أحد طرفي النزاع إضافة إلى حرمانهم موارد رزقهم.

ويتألف مجتمع الطوارق من عشرات القبائل المرتحلة التي تعيش في الصحراء بين عدة بلدان، ولا سيما في مالي والجزائر والنيجر وليبيا.

وفي عام 2012، أعلنت جماعات انفصالية مسلحة مكونة في الغالب من مقاتلي الطوارق استقلال منطقة في شمال مالي أطلقوا عليها اسم أزواد، قبل أن تتخلى عن طموحاتها الانفصالية وتبرم اتفاق سلام مع باماكو بعد ذلك بثلاث سنوات. وانضم مقاتلون آخرون إلى فرع تنظيم القاعدة المحلي بقيادة إياد أغ غالي الذي ينحدر أيضاً من الطوارق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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