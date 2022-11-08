سياسة
2 دقيقة قراءة
صورة امرأة محجبة على روزنامة عسكرية تثير الجدل في فرنسا والوزارة تعلق
رغم إصرارها على الإنكار في البداية، قالت وزارة الجيوش الفرنسية، إن صورة الإمرأة المحجبة المدرجة على رزنامة عسكرية، كانت مجرد اجتهاد لفريق داخلي بالوزارة لم يعرض على التسلسل الهرمي، وكان الهدف منه التشجيع على التجنيد المحلي.
صورة امرأة محجبة على روزنامة عسكرية تثير الجدل في فرنسا والوزارة تعلق
صورة امرأة محجبة تظهر على رزنامة لوزارة الجيوش الفرنسية / Others
8 نوفمبر 2022

شجبت وزارة الجيوش الفرنسية "الأخبار الكاذبة" التي تتهمها بإدراج صورة امرأة محجبة في تقويم خاص بالوزارة لعامي 2023 و2024.

وكان داميان ريو، القيادي في حزب "استرداد فرنسا" اليميني المتطرف، نشر على صفحته على تويتر صورة للتقويم الذي أصدرته وزارة الجيوش الفرنسية والخاص بالعامين القادمين، مبدياً انزعاجه مما وصفه بـ"الترويج للحجاب الإسلامي".

ورداً على ادعاءات ريو، قالت الوزارة إن الصورة التي يجرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، و"مركبة"

وأضافت في تغريدة على تويتر: " كن يقظًا، لا تنقل معلومات كاذبة".

وأعاد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو نشر النفي لاحقاً.

اعتراف بصحة الوثيقة

وبينما لا يزال تداول الصورة مستمرا، اعترفت الوزارة الفرنسية صباح الاثنين، بصحة الوثيقة. وأردفت بأنها ليست "وسيلة اتصال رسمية".

وأوضحت بأنه تقويم تنشره وتوزعه مفوضية القوات المسلحة، وهي خدمة مشتركة تخضع لأوامر رئيس أركان القوات المسلحة وتشارك في الإدارة العامة للجيش والدرك.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "بعد التحقق العميق، فإن التقويم المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي هو مبادرة لفريق من إدارة الوزارة. ولكنها ليست بأي حال من الأحوال تقويم وزارة الجيوش الفرنسية".

وأضافت:" لم يتحقق التسلسل الهرمي من صحة هذا المشروع… هو منتج داخلي للخدمة وليس له قيمة رسمية… كانت الفكرة وراء هذا الاختيار للصورة تهدف إلى ترقية الموظفين المدنيين للتجنيد المحلي الذي يساهم بشكل أساسي في مهام جيوشنا على الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us