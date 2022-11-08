سياسة
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جعلوا أسماءها "إيلون ماسك".. حظر حسابات موثّقة سخرت من مالك تويتر الجديد
حظرت تويتر عدداً من الحسابات الموثّقة استبدل أصحابها بأسمائها اسم "إيلون ماسك"، في خطوة للسخرية من مالك المنصة الجديد. والأحد غرّد ماسك أنّ "الحسابات التي تنتحل شخصية شخص ما دون أن تذكر بوضوح أنّ خطوتها تنطوي على فكاهة، سيجري حظرها بشكل دائم".
جعلوا أسماءها "إيلون ماسك".. حظر حسابات موثّقة سخرت من مالك تويتر الجديد
للسخرية منه.. حسابات موثّقة تغيّر أسماءها إلى "إيلون ماسك" وتويتر تحظرهم. / صورة: AP
8 نوفمبر 2022

حظرت تويتر عدداً من الحسابات الموثّقة استبدل أصحابها بأسمائها اسم "إيلون ماسك"، في خطوة تنطوي على السخرية من مالك عملاق التواصل الاجتماعي الجديد.

ومن بين أصحاب هذه الحسابات الممثلة كاثي غريفين التي يتابع صفحتها في تويتر مليونا مستخدم. ولم تكتف الممثلة باستبدال اسم حسابها بـ"إيلون ماسك" بل استبدلت صورة الحساب الرئيسية بصورة للملياردير.

وغرّد رئيس شركة "تيسلا" الذي أكّد سابقاً أنه "مدافع عن حرية التعبير بصورة مطلقة"، الأحد أنّ "الحسابات التي تنتحل شخصية شخص ما دون أن تذكر بوضوح أنّ خطوتها تنطوي على فكاهة، سيجرى حظرها بشكل دائم".

كذلك، عُلّق حساب h3h3Productions التابع للناشط عبر يوتيوب إيثان كلين مع أنّ التغييرات التي اُدخلت عليه كانت تبدو بشكل واضح أنّها تمثّل فكاهة.

وردّ إيلون ماسك الذي يُتَّهم بأنه يتدخّل شخصياً في قرارات حظر الحسابات التي تستهدفه، على تعليق حساب كاثي غريفين بتغريدة قال فيها ساخراً "جرى حظر الحساب لانتحال مستخدمه شخصية ممثلة". أما غريفين فردّت عليه مستخدمةً حساب والدتها المتوفاة، وكتبت "لقد عدت من الموت لأطلب منك إعادة حساب كاثي".

وانتشر على تويتر وسم #فري كاثي (#FreeKathy) استخدمه ناشطون كثر في تغريداتهم أبرزهم الممثل مارك هاميل المشارك في سلسلة أفلام "ستار وورز".

وكانت أولى قرارات ماسك عقب إتمامه صفقة استحواذ تويتر مقابل 44 مليار دولار، تسريح نحو نصف موظفي المنصة، وإطلاقه خدمة الاشتراك المدفوع للحسابات الموثّقة.

وبناءً على الخطة الجديدة، يمكن للمستخدمين عبر دفع ثمانية دولارات في الشهر الحصول على علامة التوثيق الشهيرة للشبكة والتي تفيد بأنّ الحساب موثّق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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