سياسة
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"مكيدة لمحاصرة جيشنا".. أوكرانيا متوجسة من إجلاء روسيا مدنيّي خيرسون
قالت رئيسة المكتب الإعلامي لقوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينيوك، أن عمليات إجلاء المدنيين التي تنفذها روسيا من منطقة خيرسون، قد تكون خطة لمحاصرة القوات الأوكرانية في المنطقة.
"مكيدة لمحاصرة جيشنا".. أوكرانيا متوجسة من إجلاء روسيا مدنيّي خيرسون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحث على إجلاء المدنيين من منطقة خيرسون / صورة: AP
8 نوفمبر 2022

قالت مسؤولة أوكرانية الثلاثاء إن إجلاء روسيا المدنيين وبعض الوحدات العسكرية من خيرسون، قد تكون مكيدة وخطوة لمحاصرة جيش بلادها في المنطقة.

وأوضحت رئيسة المكتب الإعلامي لقوات الدفاع الجنوبية ناتاليا غومينيوك، في تصريح لمراسل الأناضول، أن المناطق السكنية التي استعادتها القوات الأوكرانية في خيرسون كانت مدمَّرة بنسبة 80%.

وأضافت: "كثير من القرى في المنطقة دُمرت بالكامل ولم يبق من المنازل سوى الأعمدة والجدران، ولم نر منازل صالحة للاستخدام في كثير من القرى".

وأشارت أنه لم يُجر بعد إمداد المناطق التي استعادتها القوات الأوكرانية بالطاقة الكهربائية والغاز، وذلك بسبب القصف الجوي الروسي.

وأردفت: "يريد الناس العودة إلى ديارهم في أقرب وقت، لكن هذا ليس حلاً مناسباً، ستكون العودة ممكنة عند توقف القصف".

وفي إطار الهجمات المضادة التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد الجيش الروسي في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وخاركيف وزاباروجيا، استعادت قوات كييف حتى اليوم 90 منطقة في خيرسون وحدها.

المنطقة التي ظلت قرابة 7 أشهر تحت سيطرة القوات الروسية، شهدت خلالها اشتباكات عنيفة أدت إلى انقطاع خدمات الكهرباء والمياه والغاز عن السكان.

وعقب عودتها إلى سيطرة القوات الأوكرانية، تحاول هذه المناطق في الوقت الراهن تضميد جراح الحرب والاشتباكات التي شهدتها طوال الفترة الماضية.

ونتيجة للمعارك التي كانت دائرة فيها، جرى إجلاء نجو 80% من السكان المدنيين بالمنطقة، ولم يتبق فيها سوى المسنين أو ممن ليس لديهم مكان يتوجهون إليه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدد على أهمية إجلاء السكان من المناطق الأكثر خطورة بخيرسون.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بدورها إجلاء "أكثر من 5 آلاف مدني يومياً" من منازلهم منذ استئناف عمليات الإجلاء الثلاثاء الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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