هنّأت وزارة الخارجية التركية أذربيجان بمناسبة "يوم النصر" الذي يوافق انتصار قواتها على نظيرتها الأرمينية في إقليم قره باغ وتحريره.

وقالت الخارجية التركية في بيان الثلاثاء: "نهنئ أذربيجان الشقيقة بمناسبة تحريرها أراضيها المحتلة بنضال بطولي في يوم النصر الموافق الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضافت أن انتصار الجيش الأذربيجاني نجح في رفع الآمال بتحقيق الأمن والسلام في المنطقة بأسرها.

وأكّدت أن تركيا ستواصل العمل والتنسيق والتضامن الكامل مع أذربيجان لزيادة الأمن والاستقرار والتعاون في جميع أنحاء جنوب القوقاز، بما في ذلك إعادة إعمار وإحياء المناطق المحررة من الاحتلال.

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن الرئيس إلهام علييف 10 نوفمبر "يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية"، لكنه تراجع لمصادفة التاريخ يوم ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ليعلنه في الثامن من ذات الشهر، وهو تاريخ دخول قوات بلاده مدينة شوشة.​​​​​​​

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.