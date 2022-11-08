سياسة
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العدالة والتنمية: اتهامات ماكرون لتركيا بـ"الإمبريالية" خطأ فادح
أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي اتهام ماكرون لتركيا بأنها "قوة امبريالية في إفريقيا"، مشيراً إلى أن من الخطأ أن يختصر ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية بمناهضة تركيا.
العدالة والتنمية: اتهامات ماكرون لتركيا بـ"الإمبريالية" خطأ فادح
عمر جليك: من الخطأ أن يختصر ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية في مناهضة تركيا / صورة: AA
8 نوفمبر 2022

استنكر حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنقرة بأنها "قوة إمبريالية"، معتبراً تلك المزاعم "خطأ فادحاً".

جاء ذلك في تغريدة على تويتر أطلقها متحدث الحزب عمر جليك الثلاثاء أدان فيه اتهام ماكرون لتركيا بأنها "قوة إمبريالية في إفريقيا".

وقال جليك: "من المعروف للعالم أجمع أن ماضي فرنسا الاستعماري في إفريقيا فرض أثماناً باهظة على الأفارقة ولا يزال مستمراً".

وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان طور علاقات عميقة في إفريقيا برؤية تستند على المساواة والشراكة، مشيراً إلى أن ماكرون منزعج من هذا الوضع لأنه يحمل آثار عقلية استعمارية ترى في إفريقيا ملكاً لهم.

وأضاف: "اتضح أن الشركات الفرنسية ذات الصلة مع المؤسسات الفرنسية دعمت كلاً من داعش وPKK الإرهابيَّين في سوريا، لهذا السبب من الخطأ الفادح أن يتهم السيد ماكرون تركيا بأنها قوة إمبريالية في حين كان يجب أن يعتذر للشعب التركي".

وشدد المتحدث على أن من الخطأ أن يختصر ماكرون السياسة الخارجية الفرنسية في مناهضة تركيا، لأنه بهذا الموقف يضر بإمكانات التعاون التي يجب إيجادها بخصوص تحديات حلف الناتو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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