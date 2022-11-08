قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن حكومته تسعى جاهدة للارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكثر تقدماً.

جاء ذلك خلال مشاركته بحفل افتتاح نفق بولاية باطمان شرقي البلاد عبر اتصال مرئي مباشر من المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "نسعى جاهدين للارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول العشر الأكثر تقدماً عالمياً من خلال تطويرها وإثرائها وتنميتها".

وأكد أنه في 2023 "سننقل بلادنا إلى المكانة التي تستحقها من خلال تمسكنا بوعودنا المتعلقة بقرن تركيا".

وأكد أنه اعتباراً من بداية العام المقبل "سنرى بشكل أفضل نتائج ملموسة لجهودنا من أجل فصل تركيا عن الأزمة العالمية ومواصلة طريقها نحو أهدافها".

وأكد أن حكومته ستواصل تزويد تركيا بخدمات تمتد لقرون في كل مجال بدءاً من التعليم والصحة والأمن مروراً بالعدالة والنقل والطاقة وصولاً إلى الزراعة والدعم الاجتماعي.

وتابع: "لقد نقلنا بلدنا إلى يومنا هذا بأعمالنا وخدماتنا التي تمس كل شبر من أرضها وتصل إلى كل فرد من أفرادها".

وبيَّن أنه خلال العشرين عاماً الماضية بُذلت محاولات عديدة لإخراج تركيا من مسار الديمقراطية والتنمية وإعادتها إلى أيامها القديمة.

وأضاف: "الحمد لله، لقد أحبطنا كل هذه الجهود الدنيئة بالتمسك بوحدتنا وتضامننا وأخوتنا".