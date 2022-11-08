صرح مسؤول إيراني الثلاثاء بأن تلوث الهواء في البلاد تسبب بمقتل 20 ألفاً و800 شخص خلال عام 2021.

جاء ذلك في تصريح رئيس مجموعة الصحة الجوية وتغير المناخ بوزارة الصحة عباس شاهسوني، حسب موقع "Etemadonline" الإيراني.

وأوضح شاهسوني أن إيران سجلت 20 ألفاً و800 حالة وفاة العام الماضي بسبب الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، وأن 6400 منهم في العاصمة طهران.

وذكر أن البلاد سجلت 41 ألفاً و700 حالة وفاة خلال عام 2020 لنفس الأسباب، منها 3751 حالة وفاة في طهران.

وتلوث الهواء في طهران ناتج عن عدم جريان الهواء والكثافة السكانية وغازات عوادم السيارات القديمة والدراجات النارية شائعة الاستخدام.