قال نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام نحو ستة آلاف فلسطيني من بينهم 141 امرأة و739 طفلاً.

وأضاف النادي في بيان: "أصدر الاحتلال 1829 أمر اعتقال إدارياً، وسُجلت أعلى حالات الاعتقال في القدس، وبلغت نحو 2700 حالة".

وتستخدم إسرائيل قانوناً بريطانياً قديماً يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وتابع النادي في بيانه: "عمليات الاعتقال الإداري، من حيث المعطيات الراهنة، هي الأخطر مقارنة بالسنوات القليلة الماضية".

وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر أغسطس/آب 2022، حيث بلغت 272 أمراً، ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية أكتوبر لأكثر من 820.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وتشير إحصاءات نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين حالياً في السجون الإسرائيلية يصل إلى 4760 من بينهم 33 امرأة و160 قاصراً.