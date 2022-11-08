أثنى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ على الدور التركي باتفاقية شحن الحبوب من المواني الأوكرانية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ستولتبرغ الثلاثاء عبر الفيديو بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 (مؤتمر الأطراف 27) في شرم الشيخ بمصر.

وأشار ستولتبرغ إلى أنّ أسعار الغذاء التي شهدت ارتفاعاً مع بداية الحرب الروسية-الأوكرانية تراجعت بفضل جهود الأمم المتحدة وتركيا.

ولفت إلى لقائه الأسبوع الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإبلاغه شخصياً تقديره للجهود التي بذلها في إنجاح اتفاقية الحبوب.

وقال: "سنستمر في مطالبة روسيا بمواصلة التزامها اتفاقية الحبوب".

وحول الحرب الروسية على أوكرانيا قال أمين عام الناتو: "في حال وقفت أوكرانيا الحرب فلن تكون دولة ذات سيادة، أما إن وقفتها روسيا فسيتحقق السلام".

وأشار إلى أنّ "الحرب ستنتهي على طاولة المفاوضات، ومن أجل أن تكون أوكرانيا قوية على الطاولة ينبغي عليها أن تكون قوية على الأرض".

وقال: "علينا دعم أوكرانيا من أجل تقوية يدها في مفاوضات ستنهي الحرب في مرحلة واحدة".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.