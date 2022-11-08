قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إنه يجب "منع التنظيمات الإرهابية PKK وامتداداتها و"كولن" من استغلال البيئة الديمقراطية في السويد، مشيراً إلى أن "السويد تريد الانضمام إلى الناتو من أجل أمنها ونحن نريد منها إزالة مخاوفنا الأمنية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في العاصمة أنقرة: "علينا أن نكون متضامنين بالدرجة الأولى مع أصدقائنا في حلف الناتو، وعليهم ألا يُؤووا هؤلاء الإرهابيين (YPG/PKK - كولن) في بلدانهم".

وقال: "خالص تمنياتنا بانضمام السويد إلى الناتو عقب تطبيق مذكرة التفاهم الثلاثية بشكل كامل وإضفاء الاستراتيجية لعلاقاتنا معها".

ولفت إلى أن "تركيا ترحب بتعهد حكومة السويد الجديدة بالتزاماتها الواردة بمذكرة التفاهم الثلاثية الموقَّعة في مدريد".

من جانبه قال رئيس الوزراء السويدي إن بلاده "ستلتزم كل التعهدات التي أعطتها لتركيا".

وأوضح: "نعلم أن تركيا في حرب مع تنظيم PKK الإرهابي، ونؤكد أحقية تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية والتعاون في هذا الصدد".

وأضاف: "سنسعى لتحقيق كل التزاماتنا الواردة بمذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا وفنلند".

وأشار كريسترسون إلى أنه "توجد إمكانات كبيرة غير مستغلة في علاقاتنا (مع تركيا)، يمكننا فعل الكثير في مجال التجارة والسياحة".

وقال: "سنقدم على خطوات مهمة مع تركيا نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم لا سيما بخصوص مكافحة الإرهاب".

والثلاثاء استقبل الرئيس التركي رئيس الوزراء السويدي بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة. واستقبل أردوغان كريستيرسون عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي في أنقرة.

وعقب عزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف التقط الزعيمان صوراً تذكارية أمام عَلمَي تركيا والسويد. عقب ذلك انتقل الجانبان لعقد المباحثات الثنائية. ووصل رئيس الوزراء السويدي الاثنين إلى أنقرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.